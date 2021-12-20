В начале июля инспекция «Узкомназорат» ограничила доступ к социальным сетям TikTok, Twitter, «ВКонтакте», WeChat и мессенджеру Skype из-за нарушения требований закона «О персональных данных». Статья 27−1 закона требует размещения серверов, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.

В начале ноября в реестр нарушителей законодательства о персональных данных также были включены Telegram, Facebook, «Одноклассники», YouTube и другие соцсети. Их работа также была ограничена, что вызвало общественный резонанс, новость об этом напечатали крупнейшие СМИ мира. Через несколько часов доступ восстановили после вмешательства президента. Глава «Узкомназорат» был освобождён от должности, а через некоторое время посты покинули глава Мининфокома и советник премьер-министра по IT.

На сегодняшний день доступ к TikTok, Twitter, «ВКонтакте», WeChat и мессенджеру Skype остаётся ограниченным.

На фоне этой ситуации в стране резко выросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам. Несмотря на блокирование соцсетей, госорганы и госслужащие продолжают публиковать посты в Twitter. Например, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, пресс-служба президента Шавката Мирзиёева, правительственный портал и другие.





На пресс-конференции 17 декабря в АИМК заместитель председателя Комитета Сената по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Фарход Бокиев ответил на сообщения, где обвиняли Сенат в одобрении поправок в закон «О персональных данных», которые вступили в силу в апреле 2021 года.

«Я хочу отдельно акцентировать: если внимательно посмотреть на закон, то в статье 27−1 „Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан“ не идёт речи о блокировке. Об этом не говорится и не упоминается», — заявил он.

Он также попытался объяснить, почему глава Сената Танзила Нарбаева продолжает публиковать твиты в Twitter.

«Что касается вопроса про VPN, связанного непосредственно с председателем Сената, то сейчас у меня нет конкретной информации… Здесь есть рабочие процессы, связанные с иностранными партнёрами, иностранными делегациями, иностранными парламентами. С этой точки зрения у меня нет полной информации», — заявил он.

Вопрос о том, каким VPN-сервисом пользуется глава Сената, сенатор оставил без ответа.

Напомним, 29 октября президент подписал закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. Он вступит в силу 30 января 2022 года.