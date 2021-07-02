Использование ряда социальных сетей ограничено в Узбекистане в связи с нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны. Соответствующее заявление сделала Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат»).

«В связи с нарушением требований статьи 27−1 Закона Республики Узбекистан „О персональных данных“ при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан соответствующие социальные сети со 2 июля 2021 года внесены в „Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных“», — говорится в заявлении.

Использование «соответствующих ресурсов» на территории Узбекистана ограничено до устранения выявленных недостатков, добавили в инспекции.

«Узкомназорат» не уточняет, какие именно социальные сети подверглась ограничительным мерам. В пресс-службе также отказались назвать их. Пользователи отмечают перебои в работе Twitter, TikTok и ВКонтакте, в частности, медленно или вовсе не прогружаются медиафайлы. Не работает также мессенджер Skype.

Напомним, в мае «Узкомназорат» предписал владельцам соцсетей Mail.ru Group (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27−1 закона «О персональных данных», то есть разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.

На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с критикой «некрасивых случаев в социальных сетях», «неподобающих действий некоторых невоспитанных молодых людей, совершённых у памятников Алишеру Навои, Амиру Темуру, Скорбящей матери». Эти видео распространялись, в частности, в TikTok.