Использование ряда социальных сетей ограничено в Узбекистане в связи с нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны. Соответствующее заявление сделала Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций («Узкомназорат»).
«В связи с нарушением требований статьи 27−1 Закона Республики Узбекистан „О персональных данных“ при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан соответствующие социальные сети со 2 июля 2021 года внесены в „Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных“», — говорится в заявлении.
Использование «соответствующих ресурсов» на территории Узбекистана ограничено до устранения выявленных недостатков, добавили в инспекции.
«Узкомназорат» не уточняет, какие именно социальные сети подверглась ограничительным мерам. В пресс-службе также отказались назвать их. Пользователи отмечают перебои в работе Twitter, TikTok и ВКонтакте, в частности, медленно или вовсе не прогружаются медиафайлы. Не работает также мессенджер Skype.
Напомним, в мае «Узкомназорат» предписал владельцам соцсетей Mail.ru Group (ВКонтакте), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27−1 закона «О персональных данных», то есть разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.
На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с критикой «некрасивых случаев в социальных сетях», «неподобающих действий некоторых невоспитанных молодых людей, совершённых у памятников Алишеру Навои, Амиру Темуру, Скорбящей матери». Эти видео распространялись, в частности, в TikTok.
Слава
ВК допустим знает, но у нас так уверенны, что в компаниях ТТ и Твитера знают о существовании нашей страны? Какие оптимисты, какое самомнение.
Maxim Krupnov
И чего же они добиваются? Социальным сетям не выгодно тут иметь сервера и на их перенос уйдет много времени, а люди все это время будут испытывать неудобство.
Что бы потом какой то ушлый чиновник вьем районе будут расположены Дата центры — мог луг получить себе “поощрение“ за аренду земли.
Обидно, я думал блокировок сайтов больше не будет
Genry Miller
Не понятно о каких именно персональных данных идёт речь, никто вроде не вписывает серию и номер своего паспорта при регистрации в соцсетях. А нужно это скорее всего для того же, для чего и имей заставляли регистрировать — для облегченной слежки за собственным населением и тотальным контролем как в Китае, например. Не очень хорошее начало третьего ренессанса
Pavel Markovic
Что ж, видимо, это очередные симптомы третьего ренессанса. По сути ничего со времен Каримова не изменилось, даже стало хуже.
R. Lewine
Как же вы задолбали. Себя заблокируйте.
R. Lewine
Вы думаете, Твиттеру и ВК есть дело до вас? Вечно бьёте со своим же гражданам, пытаясь что-то там кому-то доказать.
R. Lewine
Идиоты. Люди в Скайпе работают.
Дмитрий Басов
Фильм тугади.. Калитка епик