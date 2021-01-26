Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 января подписал закон, которым внесено дополнение в закон «О персональных данных».

Документ дополнен статьёй 27−1 «Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан. Она гласит:

«Собственник и (или) оператор при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, обязан обеспечить их сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных».

Поправка вступит в силу через три месяца — с середины апреля.

Закон «О персональных данных» был принят два года назад — в январе 2019 года и вступил в силу с 1 октября того же года.

Под персональными данными понимается «зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность его идентификации».

Собственник базы персональных данных — это государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, обладающее правом владения, пользования и распоряжения базой персональных данных.

Оператор базы персональных данных — государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных.