Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 января подписал закон, которым внесено дополнение в закон «О персональных данных».
Документ дополнен статьёй 27−1 «Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан. Она гласит:
«Собственник и (или) оператор при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети Интернет, обязан обеспечить их сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных».
Поправка вступит в силу через три месяца — с середины апреля.
Закон «О персональных данных» был принят два года назад — в январе 2019 года и вступил в силу с 1 октября того же года.
Под персональными данными понимается «зафиксированная на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе информация, относящаяся к определенному физическому лицу или дающая возможность его идентификации».
Собственник базы персональных данных — это государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, обладающее правом владения, пользования и распоряжения базой персональных данных.
Оператор базы персональных данных — государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных.
Карим Каримов
собственник или оператор увы бессилен перед гугл и анб. он может и попытается что то там у себя сохранить, но нынче всё что в сеть попадает, там и остаётся. это нужно организовать закрытую локальную сеть каждому оператору или собственнику, чтобы была хотя бы иллюзорная возможность хранения наших данных только в нашей стране.
Антон Павлович
Вы это паспортным столам, махаллям и налоговой объясните, когда сотни людей прописаны без ведома хозяев!
Привалов Сергей Александрович
Донесите пожалуйста это до компании ООО “Kundalik“. Они, почему то, хостятся в домене. com. Странно, не правда ли? Так же как не менее странно то, что за их услуги взимается плата с граждан. Кто за граждан решил, что они обязаны оплачивать услуги какого то конкретного ООО, которое, к тому же, не в домене. uz?
Tofik Guseynov
Одно из не многих правильных решений надеюсь что его выполнят !!!
Islam Djamalov
ну и как вы заставите гугл, фейсбук, инстаграм, тикток и прочие хранить персональные данные в Узбекистане?
Денис Родионов
Теперь будет повод блокировать соцсети, и не только, за нарушение закона о персональных данных. По хорошему надо проверить как в госучереждениях, и не только, с персональными данными обращаются
Денис Родионов
Тем кто возмущается что кундалик не в том домене: домен не привязан к физическому местоположению, учите матчасть