Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 11 мая анонсировал реформы в зерноводстве, включающие либерализацию цен на зерно.
Как мы уже писали, с 1 июня государство будет закупать зерно по рыночным ценам. Для фермеров и кластеров создадут возможности, чтобы они могли продавать своё зерно на бирже. Закупочная цена зерна увеличится с 1,55 млн до 3 млн сумов. При этом фермерам будет выплачена положительная разница исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе.
Компания «Уздонмахсулот» и входящие в его состав 43 предприятия начнут работать в рыночных условиях. Если сейчас они закупают зерно по 1550 сумов за 1 кг и продают муку по 2485 сумов за 1 кг, то теперь и «Уздонмахсулот», и частные предприятия будут закупать пшеницу для производства муки по рыночным ценам через биржу.
«Газета.uz» поговорила с директором Департамента финансов агропромышленного комплекса и защиты окружающей среды при Министерстве финансов Тулкином Мирзаевым, чтобы узнать, как реформа повлияет на стоимость муки и хлеба.
По словам представителя Минфина, сегодня цены на муку в основном и так определяются рыночными принципами. Со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике он сообщил, что на начало мая средняя розничная цена 1 кг импортной и местной муки составляла от 5400 сумов. При этом мука первого сорта в Каракалпакстане стоит в среднем 5820 сумов, Ташкенте — 5690 сумов, Бухаре — 5600 сумов, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях — до 5000 сумов.
«Цена на муку также зависит от её качества. Некоторые зерновые предприятия с хорошей модернизацией могут выпускать более качественную муку, из-за чего у них цена может быть выше», — сказал он.
Тулкин Мирзаев отметил, что зерно на рынке без учёта госзакупок торгуется в районе 3,5−4,2 млн сумов за тонну. На бирже также выставляется местное зерно, но в небольших объёмах. В частности, в первом квартале выставлено 7000 тонн.
«По нашему мнению, во время сезонного сбора урожая пшеницы стоимость зерна на бирже может составлять 3−3,5 млн сумов за тонну, а потом может немного повыситься. Если сейчас на рынках зерно стоит в районе 4 млн сумов, то после выставления на биржу стоимость будет формироваться в этих пределах», — сказал он.
Что касается муки и хлеба (лепёшек), то здесь тоже не ожидается существенных изменений по ценам.
«Государство сейчас покупает зерно по 1,55 млн сумов и не выставляет на торги, а распределяет по регионам. Там мука продаётся по сниженной цене. Но эти объёмы составляют около 20−30% потребления муки населением. Это не может повлиять на рынок в целом», — отметил глава департамента.
В 2021 году общее потребление зерна в Узбекистане составило 8,6 млн тонн, из этого чуть больше 2 млн тонн пришлось на госзакупки. «То есть большая часть муки производится из местного зерна по рыночной цене или импортного зерна (большая часть завозится из Казахстана — ред.). Сюда ещё надо включить то, что в больших объёмах импортируется казахская мука. В прошлом году мы импортировали 3 млн тонн зерна в эквиваленте (включая муку). У нас 70−80% рынка зерна и муки формируются рыночными ценами», — сообщил он.
Тулкин Мирзаев отметил, что в 2022 году в Узбекистане прогнозируется рост урожая зерна на 1−1,5 млн тонн (в 2021 году произведено чуть больше 6 млн тонн), в Казахстане — на 1,5−2 млн тонн, в России — на 7,5−8 млн. В Украине ожидается снижение урожайности на 15 млн тонн — с 32 млн до 17 млн. Этот дефицит будет частично покрываться возросшими объёмами урожая в других странах.
Представитель Минфина сообщил, что Казахстан экспортирует 80−85% своего зерна в Центральную Азию, благодаря чему резких колебаний цен на зерно в регионе не ожидается.
Кроме того, реформы предполагают отмену продажи удешевлённой муки. В связи с этим правительство сейчас разрабатывается меры по поддержке социально уязвимых слоёв населения. «Мы будем использовать инструменты социальной поддержки. В частности, разрабатывается меры по выделению единовременной помощи», — сказал он.
После частичной либерализации цен на формовой хлеб (буханку) государство выплачивало социально уязвимым слоям населению ежемесячную компенсацию в 50 тысяч сумов. Позже эта сумма была включена в механизм минимальных потребительских расходов, которая определена в 498 тысяч сумов. С ростом МПР растут размеры пенсий и пособий.
Кроме того, вырос охват социальными пособиями. Если в сентябре число их получателей составляло около 1,3 миллиона человек, то на сегодняшний день их свыше 1,9 миллиона, заявили в Минфине.
Экономист Отабек Бакиров также заявил, что не стоит ожидать сильного влияния реформ в зерноводстве на стоимость муки и хлеба. По его словам, либерализация цен повлияет только на стоимость буханки, которая всё ещё субсидируются, несмотря на то, что цены на неё «отпустили» ещё в 2018 году.
«Нет причин паниковать, что хлеб и мука подорожают. Наоборот, если всё сказанное сегодня сработает на практике, то цены на муку и хлеб будут сбалансированы и будут постепенно падать», — считает он.
|Регион
|Стоимость буханки
|В среднем по Узбекистану
|2233 сумов
|Каракалпакстан
|2172
|Андижан
|2189
|Бухара
|2211
|Джиззак
|2552
|Кашкадарья
|2071
|Навои
|2100
|Наманган
|2647
|Самарканд
|2270
|Сурхандарья
|2321
|Сырдарья
|2236
|Ташкентская область
|1848
|Фергана
|2098
|Хорезм
|2949
|Город Ташкент
|1600
Средние цены на формовой хлеб из первого сорта муки в торговых комплексах и на дехканских рынках по состоянию на 30 марта 2022 года. Источник: Минфин / Госкомстат.
По данным Госкомстата на 30 марта, самая высокая средняя цена на формовой хлеб зафиксирована в Хорезмской области — 2949 сумов, самая низкая — в Ташкенте — 1600 сумов.