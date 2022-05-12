Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 11 мая анонсировал реформы в зерноводстве, включающие либерализацию цен на зерно.

Как мы уже писали, с 1 июня государство будет закупать зерно по рыночным ценам. Для фермеров и кластеров создадут возможности, чтобы они могли продавать своё зерно на бирже. Закупочная цена зерна увеличится с 1,55 млн до 3 млн сумов. При этом фермерам будет выплачена положительная разница исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе.

Компания «Уздонмахсулот» и входящие в его состав 43 предприятия начнут работать в рыночных условиях. Если сейчас они закупают зерно по 1550 сумов за 1 кг и продают муку по 2485 сумов за 1 кг, то теперь и «Уздонмахсулот», и частные предприятия будут закупать пшеницу для производства муки по рыночным ценам через биржу.

«Газета.uz» поговорила с директором Департамента финансов агропромышленного комплекса и защиты окружающей среды при Министерстве финансов Тулкином Мирзаевым, чтобы узнать, как реформа повлияет на стоимость муки и хлеба.

По словам представителя Минфина, сегодня цены на муку в основном и так определяются рыночными принципами. Со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике он сообщил, что на начало мая средняя розничная цена 1 кг импортной и местной муки составляла от 5400 сумов. При этом мука первого сорта в Каракалпакстане стоит в среднем 5820 сумов, Ташкенте — 5690 сумов, Бухаре — 5600 сумов, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях — до 5000 сумов.

«Цена на муку также зависит от её качества. Некоторые зерновые предприятия с хорошей модернизацией могут выпускать более качественную муку, из-за чего у них цена может быть выше», — сказал он.

Тулкин Мирзаев отметил, что зерно на рынке без учёта госзакупок торгуется в районе 3,5−4,2 млн сумов за тонну. На бирже также выставляется местное зерно, но в небольших объёмах. В частности, в первом квартале выставлено 7000 тонн.

«По нашему мнению, во время сезонного сбора урожая пшеницы стоимость зерна на бирже может составлять 3−3,5 млн сумов за тонну, а потом может немного повыситься. Если сейчас на рынках зерно стоит в районе 4 млн сумов, то после выставления на биржу стоимость будет формироваться в этих пределах», — сказал он.

Что касается муки и хлеба (лепёшек), то здесь тоже не ожидается существенных изменений по ценам.

«Государство сейчас покупает зерно по 1,55 млн сумов и не выставляет на торги, а распределяет по регионам. Там мука продаётся по сниженной цене. Но эти объёмы составляют около 20−30% потребления муки населением. Это не может повлиять на рынок в целом», — отметил глава департамента.

В 2021 году общее потребление зерна в Узбекистане составило 8,6 млн тонн, из этого чуть больше 2 млн тонн пришлось на госзакупки. «То есть большая часть муки производится из местного зерна по рыночной цене или импортного зерна (большая часть завозится из Казахстана — ред.). Сюда ещё надо включить то, что в больших объёмах импортируется казахская мука. В прошлом году мы импортировали 3 млн тонн зерна в эквиваленте (включая муку). У нас 70−80% рынка зерна и муки формируются рыночными ценами», — сообщил он.

Тулкин Мирзаев отметил, что в 2022 году в Узбекистане прогнозируется рост урожая зерна на 1−1,5 млн тонн (в 2021 году произведено чуть больше 6 млн тонн), в Казахстане — на 1,5−2 млн тонн, в России — на 7,5−8 млн. В Украине ожидается снижение урожайности на 15 млн тонн — с 32 млн до 17 млн. Этот дефицит будет частично покрываться возросшими объёмами урожая в других странах.

Представитель Минфина сообщил, что Казахстан экспортирует 80−85% своего зерна в Центральную Азию, благодаря чему резких колебаний цен на зерно в регионе не ожидается.

Кроме того, реформы предполагают отмену продажи удешевлённой муки. В связи с этим правительство сейчас разрабатывается меры по поддержке социально уязвимых слоёв населения. «Мы будем использовать инструменты социальной поддержки. В частности, разрабатывается меры по выделению единовременной помощи», — сказал он.

После частичной либерализации цен на формовой хлеб (буханку) государство выплачивало социально уязвимым слоям населению ежемесячную компенсацию в 50 тысяч сумов. Позже эта сумма была включена в механизм минимальных потребительских расходов, которая определена в 498 тысяч сумов. С ростом МПР растут размеры пенсий и пособий.

Кроме того, вырос охват социальными пособиями. Если в сентябре число их получателей составляло около 1,3 миллиона человек, то на сегодняшний день их свыше 1,9 миллиона, заявили в Минфине.

Экономист Отабек Бакиров также заявил, что не стоит ожидать сильного влияния реформ в зерноводстве на стоимость муки и хлеба. По его словам, либерализация цен повлияет только на стоимость буханки, которая всё ещё субсидируются, несмотря на то, что цены на неё «отпустили» ещё в 2018 году.

«Нет причин паниковать, что хлеб и мука подорожают. Наоборот, если всё сказанное сегодня сработает на практике, то цены на муку и хлеб будут сбалансированы и будут постепенно падать», — считает он.

Регион

Стоимость буханки

В среднем по Узбекистану

2233 сумов

Каракалпакстан

2172

Андижан

2189

Бухара

2211

Джиззак

2552

Кашкадарья

2071

Навои

2100

Наманган

2647

Самарканд

2270

Сурхандарья

2321

Сырдарья

2236

Ташкентская область

1848

Фергана

2098

Хорезм

2949

Город Ташкент

1600



Средние цены на формовой хлеб из первого сорта муки в торговых комплексах и на дехканских рынках по состоянию на 30 марта 2022 года. Источник: Минфин / Госкомстат.

По данным Госкомстата на 30 марта, самая высокая средняя цена на формовой хлеб зафиксирована в Хорезмской области — 2949 сумов, самая низкая — в Ташкенте — 1600 сумов.