Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по материальной поддержке населения, нуждающегося в социальной защите».

Согласно документу, с 1 мая 2022 года размер пенсий по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца будет увеличен на 12%:

базовая величина исчисления пенсии — 324 тысяч сумов (сейчас 289 тысяч);

— 324 тысяч сумов (сейчас 289 тысяч); минимальный размер пенсии по возрасту — 633 тысяч сумов (565 тысяч);

— 633 тысяч сумов (565 тысяч); размер пособий по инвалидности, выплачиваемых нетрудоспособным гражданам, а также пособий по инвалидности с детства — 698 тысяч сумов (623 тысячи).

Кроме того, с 1 мая увеличивается:

размер пособий престарелым, не имеющим необходимого стажа работы — до 500 тысяч сумов в месяц (было 440 тысяч);

— до 500 тысяч сумов в месяц (было 440 тысяч); минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты — 500 тысяч сумов в месяц (400 тысяч);

— 500 тысяч сумов в месяц (400 тысяч); размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по потере кормильца — 500 тысяч сумов (400 тысяч).

Документ направлен на повышение уровня жизни населения, социальную защиту и материальную поддержки граждан, индексации их доходов с учетом инфляции и обеспечения социальных выплат не ниже минимального уровня потребительских расходов, отметил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Напомним, до этого пенсии и пособия (а также зарплаты и стипендии) повышались 1 сентября 2021 года. Тогда рост в среднем составил 10%.

В январе 2022 минимальные потребительские расходы повышены с 440 тысяч до 498 тысяч сумов в месяц.