Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 31 марта подписал постановление правительства «О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности и ценовой стабильности на внутреннем рынке».

Документом даётся разрешение на закуп из Казахстана 100 тысяч тонн третьего класса пшеницы (часть из этого объёма — мука) по приемлемым ценам. Третий класс пшеницы представляет собой мягкие яровые сорта белого зерна и относится к ценным сортам пшеницы, которая применяется в мукомольной и хлебопекарной деятельности.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков вместе с Министерством сельского хозяйства должны договориться с правительством Казахстана и национальной компанией «Продовольственная контрактная корпорация» об импорте зерна по приемлемым ценам.

Договор на поставку 100 тысяч тонн зерна и муки в апреле-июле планируется подписать между Комитетом по управлению государственными резервами при Кабинете министров Узбекистан (Узкомгосрезерв) и Продовольственной контрактной корпорацией Казахстана.

Министерству сельского хозяйства и Министерству экономического развития и сокращения бедности поручено внести обоснованное предложение о необходимости ввоза еще 500 тысяч тонн зерна в зависимости от ситуации на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, Государственный налоговый комитет с 1 апреля должен зарегистрировать «Узкомгосрезерв» в качестве плательщика НДС. С этой же даты комитет сможет перевозить по железным дорогам импортную пшеницу (муку) и растительное масло с 50-процентной скидкой.

Тарифы для импортёров всех видов муки за простой при выгрузке товаров из вагонов в первые три дня снижаются на 40%.

Ситуация с производством и импортом муки в Узбекистане

Узбекистан завозит большую часть (около 90%) объёма зерновых из Казахстана. В 2020 году узбекская сторона закупила в Казахстане зерновых и продуктов из них (мука, крупы) на 666,1 млн долларов, а в 2021 году объём поставок круп составил 648,3 млн долларов (97,9% от общего объёма импорта), а муки — 92,9 млн долларов (97,2%).

Объём поставок казахской муки оценивается в 372,9 тысячи тонн (+9% к 2020 году), что составляет четверть экспорта казахстанской муки. Тогда как внутреннее производство в Узбекистане составляет 1,8 млн тонн (-6,8%).

В январе-феврале 2022 года Узбекистан увеличил закуп пшеницы и муки из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объём ввоза пшеницы в стоимостном выражении вырос на 20,3% — с 94 млн до 113 млн долларов, муки почти на 50% — с 10,6 млн до 15,9 млн долларов.

При этом внутреннее производство падает. За два месяца этого года мукомольные предприятия произвели 286,6 тысяч тонн муки, что на 39,7 тысяч тонн или на 12,1% меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года.

В середине марта Россия ввела запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан). Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу и продлится до 30 июня. «Газета.uz» рассказывала, как ограничение экспорта может повлиять на Узбекистан через Казахстан, где за последние две недели цена на пшеницу подскочила на 40%.

На фоне роста цен и.о. председателя правления Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» Нариман Абильшаиков сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос на квотирование, либо запрет экспорта казахстанской пшеницы.

Вице-президент Союза зернопереработчиков Казахстана Алихан Кайратбекулы рассказал ElDala.kz, что минувшей зимой птицеводы и мукомолы Казахстана работали в основном за счет импорта пшеницы из России.

«По этим объемам точной цифры тоже нет, поскольку часть импорта шла официально, а часть — по „серым“ схемам. Оценочно речь идет о том, что за вторую половину 2021 года в Казахстан ушло 3,5 млн тонн зерна из России. Сейчас этот поток иссяк, и единственный вариант — переходить на более дорогую казахстанскую пшеницу. А дороже российской она именно потому, что ее можно отправлять на экспорт, тогда как российскую официально — нельзя», — пояснил он.

По его словам, идея введения экспортной пошлины в 50−60 долларов на казахстанское зерно состоит именно в том, чтобы снизить его привлекательность для внешних рынков. Алихан Кайратбекулы утверждает, что это позволит как загрузить местные мельницы сырьем, так и сдержать безудержный рост цен на казахстанскую пшеницу, которые подтягиваются к мировым.

Сообщается, что две недели назад тонна казахстанской пшеницы стоила 120 тысяч тенге (около $250), а на 24 марта просили уже 150 тысяч тенге ($314). «Но самое главное, что никто не продает — придерживают для экспорта, рассчитывая на дальнейший рост цен. И он вполне возможен, вплоть до 200 тыс. тенге/тонна. Ведь на мировом рынке тонна пшеницы сегодня стоит именно столько, $420−450», — сказал он.

19 марта Кыргызстан уже ввел запрет на экспорт пшеницы и меслин, муки пшеничной, растительного масла, семян подсолнечника, сахара-песка, яиц домашних кур, яиц для инкубации за пределы ЕАЭС.