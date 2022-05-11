В Узбекистане необходимо полное внедрение рыночных механизмов в зерноводстве. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев 11 мая на совещании по мерам повышения результативности трансформационных процессов на предприятиях хлебопродуктов, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил стремительный рост цен на продукты питания на мировых рынках. Сегодня 1 тонна пшеницы на международных биржах продается по 400 долларов, что на 30% больше, чем в начале года.

«В этой ситуации единственно верным способом обеспечения ценовой стабильности является увеличение предложения на рынке за счет обеспечения заинтересованности фермеров, повышения производительности труда. Для этого необходимо полное внедрение рыночных механизмов в зерноводстве», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что Узбекистан достаточно долго готовился к реформам процессу в этой сфере.

По его словам, доля частного сектора в сфере растёт — за последние три года в регионах запущено более 160 крупных частных зерновых предприятий мощностью около 3 млн тонн. В прошлом году в стране было произведено около 3,5 млн тонн муки, из которых 54% пришлось на долю частных зерновых компаний.

«Но сегодня готовы ли 43 зерновых предприятия в составе „Уздонмахсулот“ эффективно работать на новых рыночных условиях? К сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный. До сих пор зерновые предприятия компании получали от фермеров готовую пшеницу и перерабатывали ее. В результате уровень использования мощностей по производству муки в среднем не превышает 60%», — сказал президент.

Затраты на мельницу государственных зерновых предприятий на 20−25% выше, чем в частном секторе, а рентабельность в 2 раза ниже. В результате неэффективной работы задолженность предприятий «Уздонмахсулот» перед Фондом государственной поддержки сельского хозяйства при Минфине составила 1,8 трлн сумов, из которых 1,1 трлн сумов являются «безнадежными».

«Одним словом, нынешняя старая система государственных зерновых предприятий не выгодна ни производителям зерна, ни перерабатывающим предприятиям. Поэтому, когда мы приступили к реформе сельского хозяйства, мы три года назад объявили о постепенной отмене госзаказа в зерноводстве и создании реального зернового рынка. Сегодня мы начинаем новый этап этих реформ, которых давно ждал наш народ, наши фермеры и дехкане. Как бы это ни было сложно, с 1 июня мы перейдем на рыночные цены при покупке и продажу зерна государством», — сообщил президент.

Кроме того, ожидается создание «всех возможностей для фермеров и кластеров продавать свое зерно на бирже».

Государство почти в два раза увеличивает закупочную цену 1 тонны пшеницы с прошлогодних 1,55 млн сумов до 3 млн сумов на урожай этого года.

Фонд сельского хозяйства, закупивший 1 миллион 783 тысяч тонн зерна, будет ежемесячно выставлять зерно на биржевые торги исходя из спроса. При этом, исходя из средних цен, сформировавшихся на бирже в июле-августе, фермерам будет выплачена положительная разница. Например, если биржевая цена 1 тонны зерна в августе составит 3,5 млн сумов, фермеру доплатят еще 500 тысяч сумов. В этом году на эти цели государство выделит более 6 трлн сумов.

Кроме того:

500 тысяч тонн пшеницы, которая останется в распоряжении фермеров, будет принята на временное хранение в зерновые предприятия, а с 1 июля впервые сами фермеры и кластеры выставят ее на продажу по рыночным ценам;

государство покроет расходы по временному хранению 500 тысяч тонн пшеницы в зерновых хозяйствах, на что будет выделено 100 млрд сумов.

если у фермеров и кластеров будет желание реализовать излишки зерна, то они смогут продать его государственным и частным зерновым предприятиям по договорным ценам.

В дальнейшем ожидается, что государство будет закупать зерно для резерва также на бирже.

Чиновникам поручено в двухнедельный срок зарегистрировать фермеров и зерноводческие кластеры на бирже, а также организовать обучение с привлечением брокеров.

При этом фермеры будут освобождены от биржевых платежей за урожай пшеницы 2022 года.

Постановлением президента от 6 марта 2020 года «О мерах по широкому внедрению рыночных принципов в производство, закупку и реализацию зерна» была предусмотрена с урожая 2021 года полная отмена практики установления государством закупочных цен на зерно.

Кроме того, должны были полностью отменить государственные закупки, а зерно, произведенное фермерами и другими предприятиями, реализовывать всем потребителям, в том числе зерноперерабатывающим предприятиям, зерноводческим кластерам и трейдерам, через биржевые торги либо на основе прямых договоров (фьючерс, форвард и другие) по свободным ценам.

Однако на практике эти поручения не были выполнены.