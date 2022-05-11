Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 мая провел совещание, посвященное реформам в зерноводстве, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что и «Уздонмахсулот», и входящие в его состав 43 предприятия должны «научиться работать в новых рыночных условиях». Если сейчас они закупают зерно по 1550 сумов за 1 кг и продают муку по 2485 сумов за 1 кг, то теперь и «Уздонмахсулот», и частные предприятия будут закупать пшеницу для производства муки по рыночным ценам через биржу.

Минимальная закупочная цена 1 тонны пшеницы с прошлогодних 1,55 млн сумов увеличивается до 3 млн сумов на урожай этого года. С 1 июня государство начнёт закупать зерно по рыночным ценам, а фермеры и кластеры получат право продавать зерно через биржу.

«Уздонмахсулот» и предприятиям будут предоставлены кредитные ресурсы в размере 800 млрд сумов на оборотные средства для закупки зерна.

При этом хокимам областей поручено увеличить число современных, компактных и энергоэффективных мукомольных заводов.

Президент поручил до 1 августа выставить на продажу государственные доли в 20 зерновых предприятиях, а также в месячный срок провести инвентаризацию и продать созданные при зерновых предприятиях цеха по производству хлеба и магазины.

Хокимам областей поручено наладить систему возмещения транспортных расходов по доставке муки и мучных изделий в отдаленные сёла.

На совещании отмечалось, что хокимы областей несут личную ответственность за недопущение дефицита на рынке муки и мучных изделий и обеспечение ценовой стабильности.

«Пусть хокимы и прокуроры областей послушают внимательно. Сокращение на местах производства муки, допущение необоснованного повышения цен под предлогом перемен будет считаться саботажем, этому будет дана политическая оценка», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он поручил хокимам областей и руководителям органов внутренних дел и прокуратуры через интернет разъяснить суть реформ, а также рассказать жителям страны о планах и предстоящих мерах.