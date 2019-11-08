Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил приложить все усилия для снижения себестоимости производства хлеба на местах, сообщила пресс-служба главы государства.

Постановлением Кабинета Министров от 14 октября были внедрены рыночные механизмы в систему выращивания зерна, производства муки и хлеба. Начиная с 15 октября цены на пшеницу были либерализованы, и для поддержки социально уязвимых слоев населения каждому получателю пособий ежемесячно выплачивается компенсация в размере 50 тысяч сумов.

Как отмечается в сообщении, созданы достаточные резервы для гарантированного обеспечения формовым хлебом, месячный объем производства муки увеличился с 122 тысяч до 142 тысяч тонн. В настоящее время 1 кг муки в Ташкенте реализуется на бирже по 2300—2400 сумов, в рознице одна буханка хлеба продается за 1500−1700 сумов.

На совещании указано, что в отдельных областях цена на хлеб остается высокой. Ранее Федерация обществ по защите прав потребителей Узбекистана сообщала о ее росте в некоторых районах Сурхандарьинской области и Каракалпакстана до 1500−2500 сумов.

Например, цена хлеба в Ангорском, Джаркурганском, Кызырикском, Алтынсайском, Шерободском, Шурчинском, Термезском районах и Термезе Сурхандарьинской области варьируется в пределах 1500−2000 сумов, в Денауском, Кумкурганском районах — 1500 сумов, Байсунском районе — 1500−1800 сумов, Сариасийском районе — 1600−2000 сумов, Узунском районе — 1200−1800 сумов.

Формовой хлеб в Кегейлийском, Муйнакском, Канлыкульском, Шуманайском, Амударьинском, Берунийском и Нукусском районе продается по цене от 1500 сумов, в Нукусе, Караузякском, Чимбайском, Турткульском районах — 1500−2000 сумов, Тахтакупырском и Кунградском районах — от 2000 сумов, Элликкалинском районе — 1400−1500 сумов, в Ходжейлийском районе — 1500−2500 сумов.

Президент поручил хокимам всех областей, районов и городов взять за основу опыт города Ташкента, ежедневно анализировать все процессы от реализации муки на бирже до продажи хлеба в рознице, принять меры к полному обеспечению потребности населения в хлебе.

На совещании поручено также в полном объеме выплачивать компенсацию социально уязвимым гражданам. Кроме того, отмечена необходимость создания запасов муки и других продовольственных продуктов на зиму в горных и отдаленных населенных пунктах.

Ранее «Газета.uz» писала, почему правительство решило отказаться от государственного регулирования цен на муку.