Государственный комитет по статистике объявил обновлённые минимальные потребительские расходы (МПР) населения. Этот показатель, используемый для определения черты бедности в стране, повышен на 13,2% — с 440 тысяч до 498 тысяч сумов в месяц (14,4 тысячи до 16,3 тысячи сумов в день).

В 2021 году показатель рассчитывался в рамках результатов обследования 10,6 тысячи домохозяйств (в 2020 году было 5400). При этом участвующие в опросе домохозяйства были разделены на 10 групп по размеру расходов, и из этих семей было выделено 30% домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).

На основании данных, полученных в результате опроса, минимальные потребительские расходы на необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц составили 498 тысяч сумов на человека.

Напомним, что с 2022 года критерий среднедушевого дохода в месяц, применяемый при признания семьи малообеспеченной через информационную систему «Единый реестр социальной защиты», приравнен к минимальным потребительским расходам.

Минимальные потребительские расходы учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах. Этот метод подразумевает определение базовых расходов, необходимых для подсчёта дневного бюджета человека.

Показатель рассчитывался исходя из целей и задач: