17 марта Республиканская комиссия по координации деятельности хлопково-текстильных кластеров провела заседание по эффективной организации деятельности кластеров, повышению урожайности хлопка и созданию новых рабочих мест в 2022 году. Собрание прошло под председательством вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрата Ганиева.

Согласно закрытому протоколу собрания в форме ДСП (документ для служебного пользования, есть у «Газеты.uz»), утверждены земельные участки, выделенные и закреплённые за кластерами, с которыми фермерские хозяйства должны заключить фьючерсные контракты.

В частности, 6038 га земель в Нарынском районе, которыми владеют около 140 фермеров, закреплены за новым кластером Iftihor Kiyim Sanoat, хотя на этой территории уже три года работает другой кластер — Uztex Uchkurgan.

Фото: Uztex Uchkurgan.

Представитель Uztex Uchkurgan Муллажон Мансуров в беседе с «Газетой.uz» рассказал, что предприятие работает в четырёх районах двух областей — в Шаватском районе Хорезмской области и Уйчинском, Нарынском и Учкурганском районах Наманганской области.

По его словам, в 2018 году на основании постановления Кабинета министров (№744) Uztex Uchkurgan получил право участвовать в совместной работе с фермерскими хозяйствами Нарынского раойна для производства хлопка-сырца и поставлять его на глубокую переработку компании UzTex.

Муллажон Мансуров сообщил, что с фермерами работа велась на основе фьючерских договоров (договоров контрактации), которые заключаются каждый год перед посевным сезоном.

«Но при этом чтобы земля была у них, а мы стратегически выстроили отношения, чтобы из них сделать для себя таких партнёров, чтобы они всегда нам могли поставлять стандартную и качественную продукцию. При этом чтобы ежегодный заработок или доходы или рентабельность всегда повышалась», — заявил он.

Для этого предприятие старалось своевременно обеспечить всеми средствами защиты, минеральными удобрениями, оборудованием.

«Всё это должно было своевременно обеспечиваться, чтобы повышать урожайность с каждым годом. И по итогам 2021 года мы вышли на уровень с 23 центнеров до 35 центнеров. И если смотреть на доходность, то если в 2018 году доходность составляла, если разделить на 1 гектар, в районе 2 млн сумов, а в этом году средняя доходность на 1 гектар — 8,5 млн сумов у каждого фермера», — отметил он.

Uztex Uchkurgan в фьючерсных договорах указывает цены не ниже утверждённых государством минимальных тарифов. В 2021 году цена составляла 7100 сумов за кг, но она может падать в зависимости от сорта хлопка.

Фото: Uztex Uchkurgan.

Муллажон Мансуров пояснил, что предприятие устанавливает минимальную цену, но при этом стимулирует фермеров поставлять качественную продукцию и зарабатывать больше на своём урожае.

«В былые времена первый сорт проходил где-то в районе 70%, сейчас он проходит свыше 90%. Можно добавить цену, но снизить сорт. А если ты даёшь возможность фермерам правильно подготовить свою продукцию и правильно собирать, очищать и сдавать, то более 90% подпадает под первый сорт. Одно дело можно давать не 7100 сумов, но 7500 сумов, а при этом фермера сдали первым сортом 70%, а второй сорт — это минус 9% от цены», — сказал он.

Представитель Uztex Uchkurgan заявил, что это не горизонт всех возможностей, которые сейчас стоят перед фермерами и кластером.

«Мы внедряем глубокие технологии. Естественно, в ближайшие 3−4 года хотим ещё повысить урожайность как минимум на 10−12 центнеров. Но это обязательно уже внедрение капельного орошения, закупка ещё более нового высокоточных технологий», — сообщил он.

Фото: Uztex Uchkurgan.

Муллажон Мансуров заявил, что около 2 недель назад предприятие отправилось в Министерство сельского хозяйства, чтобы вместе с Минсельхозом, Ассоциацией хлопково-текстильных кластеров и хокимиятом Наманганской области подписать четырёхстороннее соглашение сроком на 30 лет, что предусмотрено указом президента от 16 ноября 2021 года (УП-14).

«На этом этапе нам сказали, что Нарынского района у нас нет. Но мы уже по фьючерским договорам с фермерами района профинансировали почти 35−40% финансирования этого года и уже идёт посевная кампания. Вышел протокол вице-премьера, но пока нет постановления Кабмина. Без постановления Кабмина само происхождение кластера невозможно, это, мы думаем, будет юридически неправильно», — считает он.

Со ссылкой на указ президента он напомнил, что при создании хлопково-текстильных кластеров предпочтение отдается претенденту, имеющему мощность собственной переработки (как минимум пряжи) не менее 50% производимого или закупаемого хлопка-сырца в отношении других. По его словам, у новообразованного кластера Iftihor Kiyim Sanoat ещё нет производств, они только строятся.

«Соответственно фермера и мы в неком ступоре. Мы не противоречим тому, чтобы была альтернатива, развивалась конкуренция. Мы сами хотим такое поле, но вот так… При этом ещё вчера хоким [Нарынского района] собрал фермеров и анонсировал, презентовал новый кластер, что они будут заключать новые договоры с фермерами», — заявил он.

Муллажон Мансуров отметил, что кластеры бывают трёх видов:

кластеры, которые арендуют земли в районе;

кластеры, которые арендуют земли и дополнительно заключают с фермерами фьючерские договоры;

кластеры, которые не имеют земель, а только фьючерские договоры с фермерами (Uztex Uchkurgan относится к этому типу).

Хоким Шавкат Абдуразаков на встрече с пакистанскими инвесторами на предприятии Iftihor Kiyim Sanoat, февраль 2021 года. Фото: «Наманганская правда».

По его словам, предприятие обратилось к хокиму Наманганской области Шавкату Абдуразакову, но получило отрицательный ответ.

«Мы даже попросили дать возможность доработать до конца этого года, и мы сами уйдём. Но он выступил против. Хоким говорит, что ему новые проекты нужны. Наше руководство говорит: „Мы же столько проектов делаем. Более 4000 работников. Это же остановится“. Он говорит, что ему в любом случае нужны новые проекты. Вот эта логика, думаю, чуть-чуть неправильная. Новые рабочие места создавать за счёт остановки старых? Это как-то нелогично», — заявил он.

«Газета.uz» дважды обращалась в пресс-службу хокимията Наманганской области, но не получила ответа.

Фермеры: «Мы хорошо сработались с Uztex»

Руководитель и учредитель фермерского хозяйства «Эралиева Кимсаной» с 74 га земель Лайло Холмирзаева рассказала, что на встрече с хокимом Нарынского района, представителями нового кластера и областного хокимията 2 апреля фермеров попросили заключить договоры с кластером Iftihor Kiyim Sanoat.

Она со ссылкой на указ президента от 16 ноября 2021 года сообщила, что фермеры имеют право добровольно заключать фьючерсные договоры с любыми кластерами в районах по поставке хлопка-сырца.

«В том указе ясно и понятно написано, что кластеров будет больше — минимум по 3 кластера в регионе — и у фермеров будет право выбирать, то есть они могут заключать договор с любым кластером и продавать ему свой хлопок. Мы очень обрадовались», — сказала она.

Работники Uztex Uchkurgan.

Лайло Холмирзаева признала, что с Uztex Uchkurgan поначалу было некоторое недопонимание из-за страха, что могут отобрать земли.

«Нет, они не претендуют на землю. Мы выращиваем им хлопок. Вот уже четвёртый год работаем с ними. Мы уже заключили контракт о поставке хлопка на 2022 год. Например, на основе договора я уже посеяла семена хлопчатника, получила от них удобрения», — заявила она.

Фермер подчеркнула, что пока не видит ни одной причины, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор с действующим кластером, который выполняет свои обязательства. А без расторжения действующего соглашения нельзя заключать договор с другим кластером.

«Мы хорошо сработались с Uztex. Главное — они вовремя выплачивают деньги за наш хлопок. Например, за хлопок 2021 года они выплатили деньги в ноябре. На протяжении 20 лет, пока я работаю фермером, ни разу в ноябре не выплачивали деньги. Раньше выплаты затягивали до весны. Тогда уже начинали собирать пшеницу, а мы бегали, чтобы получить деньги за хлопок», — рассказала Лайло Холмирзаева.

Встреча фермеров с кластером Uztex Uchkurgan, которому они выразили поддержку и заявили о готовности работать дальше.

Глава фермерского хозяйства также сообщила, что Iftihor Kiyim Sanoat ещё не делал никаких предложений фермерам и не представил презентацию проекта, как до этого делал Uztex.

«Мы их не знаем, до этого их не видели. Uztex, когда пришёл, показал своё предприятие, полный цикл производства, а затем мы заключили с ним договор», — заявила она.

В 2021 году фермер заработала 300 млн сумов. По её словам, таких доходов при системе «Узпахтасаноат» («Узхлопкопром») не было.

Фермер Зохиджон Адилов, владеющий 171 га земли, сообщил, что пока не знает ничего о новом кластере Iftihor Kiyim Sanoat.

«Я ещё не видел производственную фабрику нового кластера, не знаю, на что он способен. Когда только создавался Uztex, фермеров на автобусе привезли на фабрику, а затем мы после того, как удостоверились в возможностях предприятия, заключили договор», — заявил он.

По его словам, в первый год сотрудничества кластер Uztex в декабре выплатил 80% денег за хлопок, а остальную сумму — в январе. В 2021 году предприятие рассчиталось с фермерами уже в ноябре.

«Минеральные удобрения предоставляют вовремя, выплаты переводят вовремя. Например, я попросил дать мне аванс с будущих доходов от продажи хлопка в 50 млн сумов для проведения свадьбы. Я написал заявление, и мне дали деньги. Я написал заявление дать аванс на покупку техники — тоже дали. Какой кластер мне нужен, если не такой?! Я буду заключать с ними договор. Точка», — рассказал он.

Фермер сообщил, что удовлетворён установленной минимальной ценой за хлопок в 7100 сумов за кг. По его словам, в 2022 году уже ожидается цена около 10 тысяч сумов. «Прошлый год я завершил с прибылью в 900 млн сумов», — отметил он.

Глава фермерского хозяйства уточнил причины, почему у Uztex Uchkurgan хотят забрать район. По его словам, на встрече с районным хокимом заявили, что кластер не выполнил план по сбору хлопка.

«Но фермер ведь заключает договор с тем кластером, с которым хочет работать. Кроме того, план по сбору хлопка не выполнил фермер, а не кластер. На самом деле наш президент отменил государственный план, но это до сих пор продолжается. Например, если мы собрали 10 центнеров с 1 га, мы будем сами стремиться собрать 30−50 центнеров, потому что это наш доход. Мы стремимся заработать больше», — заявил он.

Фермер Шавкат Рахманов, владеющий 76 га земель, заключил фьючерский договор с Uztex Uchkurgan в 2019 году.

«Никаких проблем с этим кластером не было за три года. Работаю фермером 20 лет, но такого обеспечения никогда не было. Удобрений достаточно, оплата проводится, техника есть. Если хотим купить технику за свой счёт, кластер помогает покрыть 30−40% расходов. С их помощью мы усилили техническую базу», — заявил он.

Фермер закончил 2021 год с прибылью в 800 млн сумов.

«Мы не просили эти земли»

Директор Iftihor Kiyim Sanoat Анна Добрих, которая также является сенатором, сообщила, что предприятие подавало заявку на получение земли, но не просило этот район.

«Мы подавали заявку, это решение правительства. Мы тоже не просили этот район. И то, что сейчас Uztex ведёт свою политику, я тоже вполне их понимаю. Мы тоже просили другие земли, мы вообще просили земли на освоение», — заявила она.

На другие вопросы редакции, отправленные по Telegram, сенатор не ответила.

«Газета.uz» также попросила Министерство сельского хозяйства прокомментировать ситуацию, но пока не получила ответ.