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Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля опубликовал фотографии улиц Бучи, пригорода Киева, на которых лежат трупы мирных жителей, у некоторых из них связаны руки за спиной.

Глава государства предложил матерям российских солдат взглянуть на эти кадры. «Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи», — написал он.

Как сообщают украинские СМИ, колонна украинских военных прибыла в Бучу 2 апреля, после того как российские формирования, отступая, покинули город. О кардинальном сокращении военной активности на киевском направлении ранее заявил член российской делегации на переговорах с Украиной, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Фото: Международные информационные агентства / Zelenskiy Official / Telegram

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что из 3 освобождённых районов Киевской области вывезли 410 тел погибших мирных жителей.

По словам депутата городского совета Бучи Катерины Украинцевой, бомбёжки и взрывы в Буче начались 24−25 февраля, 4 марта через центральную улицу прошла колонна военной техники, оккупация произошла 5 марта. «Буча не вела себя агрессивно. У нас не было украинских митингов, никто не выходил с флагами», — рассказала депутат.

Она рассказала, что на улице Яблонской был поставлен российский блокпост. «Для эвакуации людям нужно было пройти российский блокпост — чтобы попасть на украинский. Скольким людям удалось уехать — неизвестно, трупы бы сначала посчитать. Мы (волонтёры — ред.) вчера развозили гуманитарную помощь, одна из бригад видела эти тела. Кто-то [перед смертью] ехал на велосипеде, кто-то гулял парой. Они совершенно по-разному там лежат. Мы не можем установить причину их смерти по фотографиям. Это будет понятно только после экспертизы», — сказала Катерина Украинцева.

Фото: Международные информационные агентства / Zelenskiy Official / Telegram

Издание CNN опубликовало репортаж из Бучи, где горожане показывают массовые захоронения и лежащие во дворах трупы не менее 20 мирных жителей, у некоторых из них руки связаны за спиной белой материей. Они были убиты выстрелом в затылок, сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук агентству Reuters.

На публикацию кадров отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвав провести расследование: «Я глубоко потрясён фотографиями убитых мирных жителей в Буче в Украине. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к привлечению виновных к ответственности».

Фото: Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA



Европейский союз 4 апреля выпустил заявление, в котором «самым решительным образом осуждает сообщённые зверства, совершённые российскими военными в ряде оккупированных городов, которые сейчас уже освобождены». Российские власти несут ответственность за злодеяния, которые были совершены в то время, когда они фактически контролировали этот район, говорится в заявлении.

«Виновные в военных преступлениях и других серьёзных нарушениях, а также ответственные государственные чиновники и военачальники будут привлечены к ответственности, — указывается в заявлении. — Мы полностью поддерживаем начатое прокурором Международного уголовного суда расследование военных преступлений и преступлений против человечности, а также работу комиссии по расследованию Управления верховного комиссара по правам человека».

Фото: Международные информационные агентства / Zelenskiy Official / Telegram

Ранее с резким осуждением выступили лидеры Германии, Франции, Италии, Великобритании, США, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Министерство обороны России в своём ТГ-канале назвало фотографии и видеоматериалы «очередной провокацией» и «постановкой для западных СМИ», сообщив, что «за время нахождения данного населённого пункта под контролем российских вооружённых сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий». Все российские подразделения полностью вышли из Бучи ещё 30 марта, свидетельства преступлений появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ, заявило военное ведомство.

Россия направила запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН для обсуждения «вопиющей провокации украинских радикалов в Буче», однако он был отклонён.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля сообщила о задокументированных свидетельствах очевидцев военного насилия и преступлений в отношении гражданского населения в Черниговской, Харьковской и Киевской областях, имевших место с 27 февраля по 14 марта. В частности, доклад сообщает о двух внесудебных казнях: не менее шестерых мужчин 27 февраля в селе Черниговской области и одного мужчины 4 марта в Буче. Есть в докладе и другие данные об убийствах и насилии в отношении мирных жителей.

Фото: Международные информационные агентства / Zelenskiy Official / Telegram

По состоянию на 3 апреля минимум 1417 мирных жителей погибли в Украине с начала военной агрессии РФ 24 февраля, сообщило Управление комиссара ООН по правам человека. Из них 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, ещё 59 детей и 802 взрослых не опознаны. Реальные цифры, вероятно, намного выше, подчёркивают в ООН. Ранения получили 2038 мирных жителей, из них 1036 человек в Донецкой и Луганской областях.