Парламент Пакистана 9 апреля вынес вотум недоверия премьер-министру страны Имрану Хану и отстранил его от должности, которую он занимал с 2018 года, сообщило Anadolu.

За вотум недоверия проголосовали 174 депутата, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны, против — 172. 69-летний бывший профессиональный игрок в крикет стал первым премьер-министром Пакистана, получившим вотум недоверия парламента.

Как отмечает BBC News, Имран Хан обещал победить коррупцию и вывести свою страну из экономического кризиса, однако теперь многие местные жители считают, что оба этих обещания он не выполнил.

Политик поддерживал тесные связи с Россией. Он приехал с визитом в Москву 23 февраля, когда отношения России со странами Запада уже были довольно сильно накалены на фоне ситуации вокруг Украины. При этом второй день его поездки в российскую столицу пришёлся на 24 февраля, когда российские войска начали вторжение на территорию Украины.

Роспуск Национальной ассамблеи Пакистана

4 апреля президент Пакистана Ариф Алви по рекомендации Имрана Хана распустил Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента). Сам Имран Хан перешёл в статус исполняющего обязанности главы правительства до назначения временного премьер-министра.

В конце марта ведущие партии сформированного правительством Пакистана альянса заявили о том, что присоединяются к оппозиции и проголосуют за инициированный оппозицией вотум недоверия премьер-министру страны. В результате этого оппозиция стала большинством в парламенте Пакистана.

Парламент Пакистана 28 марта одобрил предложение о голосовании по вотуму недоверия премьер-министру страны Имрану Хану. За решение проголосовал 161 депутат.

Однако вице-спикер парламента Касым Сури отклонил предложение оппозиции о вынесении вотума недоверия Имрану Хану. Он заявил, что голосование было бы нарушением статьи 5 Конституции страны, где говорится, что лояльность государству является основным долгом каждого гражданина.

Имран Хан обвинил в сложившейся ситуации внешние силы, не уточнив, о ком идёт речь. Он заявил, что должны быть проведены выборы, и народ должен решить, кто останется у власти.

Однако оппозиция обратилась в Конституционный суд Пакистана, который признал роспуск парламента незаконным — и это открыло путь для субботнего голосования.

Как отмечает Reuters, новым премьер-министром Пакистана может стать Шахбаз Шариф — лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» и младший брат политика Наваза Шарифа, который трижды был премьер-министром страны.