Постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов разъяснил позицию Узбекистана на чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН в четверг, на которой страны проголосовали за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека.

Бахтиёр Ибрагимов заявил, что Узбекистан придерживается взвешенно-нейтральной позиции в отношении ситуации в Украине и надеется, что стороны найдут взаимоприемлемый способ урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путём на основе общепризнанного принципа и норм международного права.

Он объяснил, почему Узбекистан проголосовал против принятия резолюции в отношении России: «Учитывая наше твёрдое убеждение в том, что любое решение по пункту 8 резолюции 60/251 ГА, уполномочивающее Генеральную ассамблею большинством в две трети голосов присутствующих членов приостанавливать право членства в совете члена совета, который совершает грубое и систематическое нарушение прав человека, должно основываться на результатах тщательного расследования предполагаемого нарушения».

Представитель Казахстана Ерлан Алимбаев также сообщил, что его страна голосует против принятия резолюции.

«Прежде всего, на наш взгляд, принятие данной резолюции не будет способствовать урегулированию конфликта. На данный момент крайне важно не подрывать переговорный процесс в сложившейся ситуации. Необходимо всем нам использовать дипломатические усилия на всех международных форумах, в том числе в Совете по правам человека, чтобы найти пути скорейшего решения проблемы», — сказал он.

Дипломат также отметил, что для подтверждения грубого и систематического нарушения прав человека нужны результаты прозрачного, беспристрастного и профессионального расследования.

«В связи с этим считаем, что рассмотрению сегодняшней резолюции в Генеральной ассамблее должно предшествовать всестороннее расследование нарушений прав человека в Украине, проводимое в рамках соответствующих международных механизмов. Полагаем, что только после получения конкретных выводов и достоверной информации Генеральная ассамблея может сегодня рассмотреть этот вопрос. С учётом вышеизложенного, сегодня нам придется голосовать против этого проекта резолюции», — заявил Ерлан Алимбаев.

Представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева назвала решение о приостановлении членства России в совете «политически мотивированным». Она также выступила за проведение независимого расследования и изучения результатов и анализов обеих сторон.

Постоянный представитель Литвы в ООН, посол Ритис Паулаускас, высказавшийся от имени Балтийских стран, отметил, что международное сообщество «с честью держит слово сообща предпринимать решительные действия, реагируя на агрессию России в Украине и системные нарушения международного права и Хартии ООН».

«Благодаря этой резолюции, мы сохранили моральную интегральность СПЧ, показав, что брутальному агрессору места в этой организации нет. Мы шокированы ужасающими картинами убийств в Буче и других украинских городах в последние дни, массовой гибелью мирных жителей», — сказал дипломат.

Американский телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в СПЧ ООН сообщил, что российская сторона передала представителям стран-участниц ООН записку следующего содержания: «Не только поддержка такой инициативы, но и равноудалённая позиция при голосовании (воздержание или неучастие) будет рассматриваться как недружественный жест».

Как мы сообщали, на заседании 7 апреля за исключение России из СПЧ ООН проголосовали 93 стран, против — 24, ещё 58 государств воздержались.

Выступая перед голосованием, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что приостановка членства в СПЧ государства, «грубо нарушающего права человека, — это обязанность, а не выбор».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека.

Вскоре после голосования МИД России заявил, что российская сторона рассматривает принятую резолюцию в качестве «неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику». В заявлении также говорится, что Россия приняла решение досрочно прекратить с 7 апреля свои полномочия члена Совета ООН по правам человека.