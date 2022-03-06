Роберт Францев: «Президент Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил понимание предпринимаемых Россией на Украине действий. Но, как оказалось, к сожалению, не все в Узбекистане разделяют мудрую и выверенную политику своего лидера.

В информационном пространстве сразу повылезали блогеры и псевдожурналисты, по стечению обстоятельств участники западных грантовых программ, с осуждением спецоперации России на Украине и даже проклятиями в адрес российских СМИ.

Некто господин Макаренко брызжет ядом — пацифистским, разумеется — в адрес российских журналистов. Как истинный пацифист требует расправы и — о, ужас — испытывает стыд за то, что говорит с нами на одном языке.

Не уверен, знает ли Макаренко узбекский, английский — точно, ведь как ещё разговаривать со своими хозяевами. Макаренко, кстати, даже преподаёт, как противостоять российской пропаганде. С такими великими гуманистами всё понятно. И ни на русском, ни на языке жестов коммуницировать смысла нет.

Но вот вопрос к властям дружественного Узбекистана, с которым у России, кстати говоря, договор о стратегическом партнёрстве и о союзнических отношениях: вот такие заявления не вредят ли тем самым союзническим отношениям?

Или ситуация, когда одно из самых русофобских информационных агентств — латвийская Meduza, признанная в России иностранным агентом и вообще заблокированная на территории нашей страны, — по нескольку раз в день транслирует свои фейки через узбекистанский портал Kun.uz. Для примера: Meduza через Kun подробно рассказала тысячам узбекистанцев, почему Россия не выполнила Минские соглашения, как вообще жил Донбасс под сапогом российских оккупантов. Подобными материалами забита и «Газета.uz».

Понимают ли авторы таких агиток, что обвиняя Россию и русских во всех смертных грехах, они провоцируют межнациональную ненависть? Нетрудно представить, чем это чревато для многонациональных азиатских республик.

К нам в редакцию обращаются зрители из Узбекистана. Они боятся, что русофобская истерия, транслируемая такими СМИ и блогерами, в конечном счёте выльется в агрессию по отношению к русским.





О том, что происходит с нашими друзьями и братьями-узбеками — мнение аксакала узбекской журналистики Юрия Александровича Черногаева:

«Два самых, ну, самых читаемых информационных агентства — частных — вдруг стали, резко встали на сторону, ну, я не скажу, что украинских нациков — как-то не буду употреблять вот эти совершенно определяющие слова — на сторону Зеленского. В чём это выражается? Они публикуют цитаты, просто огромные цитаты, причём без комментария, из украинской прессы.

Они точно так же — без комментариев — дают цитаты западной прессы на ту же самую тему. В принципе, это очень необычно, потому что узбекская пресса просто аполитичная, ну, нас так приучили.

Есть, конечно, и средства массовой информации, которые объективно оценивают ситуацию. И им пришлось в эти дни, ну, скажем так, несладко. Ну, я не скажу, что я, так сказать, остерегался выйти на улицу. Но когда ты получаешь множество, ну, так, мягко говоря, оскорбительных посланий, ты чувствуешь себя не вполне комфортно.

То же самое произошло и с интеллигенцией. Никогда не думал, что она у нас так политически заряжена. Вроде её всегда интересовали свои концерты, расписание гастролей, гонорары и не более того. А оказалось, вот нет. Причём оказалось нет с точки, на мой взгляд, точки зрения негативной. Есть целый пласт — маленький, но это целый пласт, которые вдруг встали на сторону, ммммм, Зеленского".

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