Президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Об этом он заявил в телеобращении к нации утром 24 февраля.
«Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени», — сказал он, объявляя войну.
Путин заявил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий и призвал военных Украины «сложить оружие и идти домой». Он добавил, что Россия будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины.
Почти сразу после окончания обращения Путина, начались взрывы в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе и других городах Украины, сообщает информагентство УНИАН. Атаке подверглись военные объекты по всей стране. Удары наносятся по частям противовоздушной обороны, авиабазам и системам управления. Со стороны сепаратистов на Донбассе также начались обстрелы. Воздушное пространство Украины закрылось для гражданских полётов.
«Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь «в отражении агрессии» вооружённых сил Украины. 21 февраля президент России признал суверенитет ДНР и ЛНР, с ними были подписаны договоры о дружбе.
Ночью 24 февраля с обращением к россиянам также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что инициировал разговор с президентом России, но не получил ответа. «Вам говорят, что это пламя принесёт освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своём прошлом и сам строит своё будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что «Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны» и вновь отметил, что главная цель Украины — мир и защита своих граждан.
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Komoliddin Zauniddinov
началось
R. Lewine
Я русскоязычный и мне стыдно за соотечественников в Узбекистане, которые поддерживают путинский фашизм. Дорогие Узбеки, не думайте, что мы все такие!
Umar Nematov
Да, он с ума сошёл окончательно. Историю Гитлера хочет повторить, весь мир должен объединиться, и противостоять этому злу.
А нашему руководству, делать, выводы и учиться над ошибками других.
Shamil Absalyamov
С Гитлером конечно звучит эффектно, но здесь вы явно перегнули палку молодой человек. Не всë так просто.
Lola Radjabova
@Umar Nematov, на Донбасе погибло более 15 тысяч человек за последние 7 лет. Погибли и маленькие дети, и младенцы. Не хотите посмотреть в глаза их родных, если они остались. Благодарите дядю Сэма и его подружку Англию, а также остальную свору.
Pavel Markovic
Совсем слетел с катушек. Пусть складывает полномочия, и идет домой.
Elena Elena
Война, кровопролития с обеих сторон, боль, страдания и горе простого народа. Это неправильно. Нужно решать мирным путём. Здесь я порицаю действия Путина.
Helge Kim
А когда произойдёт денацификация России, в которой русские недавно признаны “государственнообразующим народом“?
Pavel Goncharov
Это уже чересчур. Какой-то ужас творится. Ладно бы на Донбассе это еще можно было подать как защиту населения. Но причем здесь Харьков, Киев, Одесса? Ну где вы умники которые насмехались над теми кто говорил что вторжение будет??! Хихикали, крутили пальцем у виска, называли параноиками и паникерами. Что теперь напишите оригинального??
Gbob Bob
@Pavel Goncharov, а вам не приходило в голову, что одессу и др города бомбили сами же укр власти, чтоб показать миру, какие русские плохие. Как с колбочкой химоружия в руках пауэла.
Marina Kondyukova
@Pavel Goncharov, да тут мы, тут, просто некогда постоянно писать комменты, мои 10 соток не ждут, их надо доблагоустраивать, пока время и погода позволяют. А эти взрывы сначала надо уточнить в каких местах, сколько жертв и среди кого. Полная картина нужна, чтобы делать выводы, а не кидаться обвинениями.
Камила
Испанский стыд конечно.. вот что с человеком делает бесконечная власть и отсутствие сменяемости! Пропагандистские сми, перепись конституции, а теперь еще и войну затеял! Хочет войти в историю! Бедная Украина
Omina Sayfullayeva
Кому война, кому мать родня. Свои сыньки небос уже на запад сбежали.
Muhammadrasul Usmanov
Миру Мир!
Margarita Loshak
Нет этого ничего, только в ДНР и ЛНР спецоперация. Так как украинские ВСУ начали стрелять системами град. А всё остальное, это может быть провакационная операция, чтобы очернить Россию. Россия наоборат спасает жителей Донецкиой и Луганской республик от генацида. Всем уже давно пора понять политику США и Европы. И наоборот нужно всем потдерживать миротворческую миссию по спасению населения этих республик. Они 8 лет страдают
Helge Kim
@Margarita Loshak, большая часть населения Луганской и Донецких областей — этнические украинцы. Кого он защищает от “генацида“?
Kamil Nurmuhamedov
Я не удивлюсь если Путин завтра начнет ядерную войну. Он совсем выжил из ума.
Erkin Kuchkarov
Бомбить города в 5:45 утра без объявления войны, пока мирные жители спят. Это как называется? Сволочи
Shamil Absalyamov
@Erkin Kuchkarov, Это вы о жителях ДНР и ЛНР? Так они уже к этому дввно привыкли.
Rique Je
@Erkin Kuchkarov, Unian сообщает об атаках по военным объектам. Неприятно в любом случае, но и перегибать на основе собственной истерики не стоит.
Marina Kondyukova
Не думаю, что это дело рук России, эти взрывы. Скорее всего собственная диверсия ВСУ. И адекватность Путина вне сомнения. Время покажет. Во время майдана тоже были диверсии, которые только распалили страсти и довели народ до паранойи. Сейчас тоже такая же акция для усиления духа националистов.
Helge Kim
@Marina Kondyukova, да, конечно
R. Lewine
Глаза протрите и таблетки примите, если забыли.
Valeria Myakotina
Вот и ответ на вопрос из советской песни “Хотят ли русские войны“, главный дед очень хочет, а лучше бы уже на пенсию вышел и оставил в покое Украину!
Konstantin
Кроме УНИАН кто-нибудь подтверждает информацию о нападении?
Rustam A
Интересно получается, уважаемые. Когда ВСУ свои же гражданские поселения обстреливают — это нормально, они уже 8 лет так делают и даже могут “Минск-2“ исполнить. Когда Путин поручает Минобороны РФ принудить Украину к миру — кошмар и агрессия, испанский стыд и вторжение. Либеральный парадокс, не?
Fast Bmv
Я до последнего надеялся что большой войны не будет. Очень и очень печально все это, грустно, теревожно.. молюсь за народ, за простой народ. Вторая мировая война видимо никчему нас, человечество, не научила. У меня такое ощущение что мир на пороге третьей мировой. я очень надеюсь что ошибаюсь. С раннего утра бомбит, дети просыпаются от грохота бомб. Это ужасно
R. Lewine
Узбекистану стоит задуматься о том, что он крепко дружит с первой страной, которая развязала большую войну в Европе в 21 веке.
Marina Kondyukova
@R. Lewine, где подтверждения, документальные, что Россия развязала войну?
WoW Clash
хомяки поддержат хоть ядерный заряд, летящий на их головы… какой геноцид? так же орали и про Одессу, Славянск — но люди там после ухода русских наёмников в мире живут. никто их в газовые камеры не отправлял. но хомякам без разницы. Западу тоже веры нет. где гаранты целостности Украины? Старого давно надо успокоить. политика умиротворение никогда не помогала…
ВЕРА ....
Люди!!! Вы кому верите., что Россия бомбит Украинские города. Это абсурд. Неужели не понятно, что США хочет очернить Россию. Уже какой месяц идет разговор, что Россия нападет завтра, послезавтра и т.д. Вникать надо во все, что происходит, а не нападать сразу на Путина. Если это происходит, то только опять провокация и специально делается со стороны США. Они должны же оправдать свои предсказания. Путин не выжил из ума. Он вполне в своем уме. Как говорится не делай добра не получишь зла. Эта поговорка не зря.
Jasur Mirzorahimov
Правильное решение
Фаррух fortek
газета уз не выдавайте себя, своих зарубежных финансистов. “Россия начала вторжение НЕ в Украину“ А начала спец операцию по защите ЛНР и ДНР которые признала. как было в югославии со стороны США.