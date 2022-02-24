Президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе. Об этом он заявил в телеобращении к нации утром 24 февраля.

«Весь ход развития событий и анализ информации показывает, что столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени», — сказал он, объявляя войну.

Путин заявил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий и призвал военных Украины «сложить оружие и идти домой». Он добавил, что Россия будет стремиться к «демилитаризации и денацификации» Украины.

Почти сразу после окончания обращения Путина, начались взрывы в Киеве, Харькове, Мариуполе, Одессе и других городах Украины, сообщает информагентство УНИАН. Атаке подверглись военные объекты по всей стране. Удары наносятся по частям противовоздушной обороны, авиабазам и системам управления. Со стороны сепаратистов на Донбассе также начались обстрелы. Воздушное пространство Украины закрылось для гражданских полётов.

«Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь «в отражении агрессии» вооружённых сил Украины. 21 февраля президент России признал суверенитет ДНР и ЛНР, с ними были подписаны договоры о дружбе.

Ночью 24 февраля с обращением к россиянам также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что инициировал разговор с президентом России, но не получил ответа. «Вам говорят, что это пламя принесёт освобождение народу Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своём прошлом и сам строит своё будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что «Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни — это две совершенно разные страны» и вновь отметил, что главная цель Украины — мир и защита своих граждан.

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