Управление культурного наследия Ташкента прокомментировало демонтаж гранитных плит на площади Космонавтов в Ташкенте перед памятником Владимиру Джанибекову.

По данным управления, хокимият столицы планирует заменить мрамор вокруг объекта, и «необоснованного ущерба объекту культурного наследия не было нанесено». Компания Mimar Group, которая занимается реконструкцией, получила предупреждение за то, что начала строительные работы без разрешения. Процесс был приостановлен.

Памятник космонавту Владимиру Джанибекову (комплекс «Космос», 1984 года), расположенный по проспекту Космонавтов Яккасарайского района Ташкента, внесен в государственный кадастр и находится под государственной охраной приказом министра культуры от 28 июня 2019 года. Согласно постановлению Кабинета. министров от 4 октября 2019 года, этот объект является памятником монументального искусства.

По законодательству на объектах культурно-материального наследия разрешается проводить все строительные, ремонтно-реставрационные работы только после одобрения Научно-экспертного совета при Агентстве культурного наследия.

«Газета.uz» сообщала, что на площади Космонавтов рабочие сломали гранитные плиты. Хокимияты города и Яккасарайского района не сообщали о каких-либо планах по реконструкции площади — излюбленного места роллеров и скейтеров из-за идеально гладкой поверхности.

О Mimar Group

Согласно информации на сайте Mimar Group, это частная строительная компания, основанная в 2020 году и специализирующаяся на реализации крупных градостроительных проектов — от строительства жилых кварталов до возведения объектов промышленного и социального назначения.

По данным ЕГРПО, компания зарегистрирована в июле прошлого года, основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Учредителями указаны Алишер Абдубаситович Ганиев (57,9%) и Козимбек Уткирович Яминов (42,1%), руководителем — Ферузбек Давронов.

Компания реализует проект строительства торгово-производственного комплекса Tashkent INDEX на площади 71 га, а также привлечена к реконструкции мемориального комплекса «Шахидлар хотираси» в столице, строительству парка «Новый Узбекистан», олимпийского городка и других.

Mimar Group на своей странице в Facebook при поздравлении с днём рождения хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев назвала его «дорогим наставником». Компания называла градоначальника наставником, когда поздравляла Джахонгира Артыкходжаева с присвоением почетного звания «Заслуженный строитель Республики Узбекистан».