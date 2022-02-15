15 февраля утром демонтаж гранитных и мраморных плит вокруг памятника космонавту Владимиру Джанибекову в центре Ташкента продолжился, несмотря на предупреждение Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта.

Корреспондент «Газеты.uz» вновь посетил площадь Космонавтов и узнал мнение специалистов и представителей хокимията.

Набиходжа Ганиев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Главный специалист Управления культурного наследия Ташкента Набиходжа Ганиев сообщил, что памятник Владимиру Джанибекому (комплекс «Космос»), установленный на площади, входит в перечень объектов материально-культурного наследия и находится под государственной охраной. Объект на правах оперативного управления находится на балансе районного управления благоустройства.





По его словам, прилегающая территория до 100 м от объектов культурного наследия также находится под государственной охраной, но вокруг памятника эта граница не определена.

«О разрушении этого места я узнал в воскресенье. Когда я прибыл на место, работы были остановлены. Вчера я внёс им предупредительное письмо о том, что работы нужно начать после получения разрешения от Агентства культурного наследия. Предприниматель не выходил с предупреждением [о начале работ]. В компании сообщили, что [хокимият] дал команду обновить плитку, которая пришла в негодность», — отметил представитель управления.





Набиходжа Ганиев сообщил, что Mimar Group, которая ведёт демонтаж, до сих пор не получила разрешение на эти работы, поскольку письмо компании должен рассмотреть научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия, установленный для этого срок — 30 дней.

Он предположил, что застройщик мог нарушить порядок получения разрешения из-за спешного поручения хокимията. «За нарушение законодательства предусмотрена административная ответственность. По этому вопросу работают юристы. Мы сами не можем наказывать за нарушения, это рассматривает суд», — сказал главный специалист агентства.





Пресс-секретарь Агентства культурного наследия Мохинур Имамова добавила, что строительные работы должны быть приостановлены до одобрения проекта советом агентства.

Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов заявил, что на площади не ведутся строительные работы и не разрушается памятник, а планируется обновление плитки и благоустройство территории, которая была «в плачевном состоянии». Он отметил, что у городских властей «благие цели» по созданию удобств для горожан.





«Мы хотим обновить покрытие, осовременить его, чтобы создать место для прогулки и отдыха населения», — сказал он.

Районный хоким сообщил, что после визита специалистов Агентства культурного наследия работы были приостановлены. Они возобновляется после оформления всех необходимых документов. Несмотря на это, работы на момент публикации продолжались.

Пешеходам приходится обходить площадь по проезжей части. После замечания «Газеты.uz» хоким района Анвар Сайфутдинов заявил, что для безопасного передвижения людей будут созданы условия.

Анвар Сайфутдинов сообщил, что хокимият района не мог сообщить о планируемых работах предварительно, так как «в субботу и воскресенье был выходной день».

«Официальный комментарий опубликован сегодня утром. Суббота пришлась на выходной день. Мы просим прощения за то, что своевременно не сообщили», — заявил он.





Корреспондент «Газеты.uz» отметил, что проект, скорее всего, разрабатывался не за два-три дня, а была длительная подготовительная работа, в рамках которой выбирался подрядчик и разрабатывался эскиз проекта.

«Было какое-то недопонимание. Мы просим прощения. Но сегодня мы всё разъяснили», — ответил хоким района.

Заместитель хокима Ташкента по вопросам туризма, спорта, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддин Давруков, отвечая на вопрос «Газеты.uz», сообщил, что стоимость проекта сейчас рассчитывается, а подрядчик был выбран через тендер (редакция не смогла найти об этом информацию на сайте хокимията или портале госзакупок).

Фото: Хокимият Яккасарайского района.

Специалист хокимията Ташкента Азизбек Курбанов заявил, что после благоустройства концепция площади останется неизменной. Планируется установка освещения и укладка новых гранитных плит. Однако, судя по представленному во вторник эскизу, она будет светлого цвета. Специалист при этом заверил, что участки чёрного цвета сохранятся.

Так площадь выглядела до этого. Источник: Карты Google.

Он также отметил, что работы по созданию парков и зелёных зон ведутся в рамках улучшения Индекса человеческого достоинства по поручению президента Узбекистана.

Позже площадь посетили хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и вице-премьер, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов. Хоким сообщил, что проект финансируется за счёт компании Akfa, а не из госбюджета.