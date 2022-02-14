На Площади Космонавтов в Ташкенте вокруг памятника Владимиру Джанибекову рабочие сломали гранитные плиты. Хокимияты города и Яккасарайского района не сообщали о каких-либо планах по реконструкции площади — излюбленного места роллеров и скейтеров из-за идеально гладкой поверхности.

«Газете.uz» не удалось получить официальные комментарии. Нам удалось только поговорить с рабочими и охранниками, которые сообщили, что на площади планируется организовать зелёную зону со скамейками и другими элементами. На вопрос, будут ли ломать гранитные плиты и дальше на площади, был получен утвердительный ответ.





Рядом с территорией, прямо перед зданием Министерства внутренних дел Узбекистана, установлен контейнер. Висит надпись с предостережением об опасных работах. Вокруг вбиты металлические столбы для ограждения места работ.

Пешеходам приходится обходить территорию по проезжей части. Сотрудники МВД и СБДД на замечание ответили, что условия для пешеходов появятся после возведения ограждения.

«Газета.uz» сфотографировала эскизы проекта, подписанного как «Проектное предложение по Аллее Космонавтов», однако с утра понедельника нам не удалось подтвердить, что они относятся к Площади Космонавтов.





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