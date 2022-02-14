На Площади Космонавтов в Ташкенте вокруг памятника Владимиру Джанибекову рабочие сломали гранитные плиты. Хокимияты города и Яккасарайского района не сообщали о каких-либо планах по реконструкции площади — излюбленного места роллеров и скейтеров из-за идеально гладкой поверхности.
«Газете.uz» не удалось получить официальные комментарии. Нам удалось только поговорить с рабочими и охранниками, которые сообщили, что на площади планируется организовать зелёную зону со скамейками и другими элементами. На вопрос, будут ли ломать гранитные плиты и дальше на площади, был получен утвердительный ответ.
Рядом с территорией, прямо перед зданием Министерства внутренних дел Узбекистана, установлен контейнер. Висит надпись с предостережением об опасных работах. Вокруг вбиты металлические столбы для ограждения места работ.
Пешеходам приходится обходить территорию по проезжей части. Сотрудники МВД и СБДД на замечание ответили, что условия для пешеходов появятся после возведения ограждения.
«Газета.uz» сфотографировала эскизы проекта, подписанного как «Проектное предложение по Аллее Космонавтов», однако с утра понедельника нам не удалось подтвердить, что они относятся к Площади Космонавтов.
Timur Kim
Отличное было место, печаль.
Хотите чтото облагородить и не можете найти место чтоль?
Глаза откройте пошире слегка и найдёте столько мест.
Farrukh Sharakhmedov
Почему не показывают конкретного генплана, а только картинки??
alex kramer
Да успокоитесь вы уже или нет? Уберите руки от исторических мест. Вон в парке новом стройте свои зелёные зоны. Вы спросили народ об этом месте? Какие там аттракционы и другие приспособления могут быть? Это не территория развлечений. На бульваре по соседству лучше отремонтируйте площадки, сколько жалоб уже было. Но главное, хокимияты делают все молча. ВЫ СПРОСИЛИ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ?
Алишер Расулов
Кто Хокима назначал, перед тем он и отчитывается. А население.. оно ему ничего не сделает. Пока должность Хокимов не будет выборной, ничего в этом плане не изменится.
Алиса Печальная
Колдобины и ухабы не замечаются, а нормальное благоустроенное место нужно разломать.. Деревья на картинках прям вот в таком виде появятся? Или прутики будто саженцы, или елки, которые зачахнут в первое же лето?
Bassarey
Вопрос конечно странный в такой ситуации, а зачем так варварски ломать гранитную плитку, которая годами показала свое превосходное качество? Почему нельзя было аккуратно снять и покрыть какую нибудь простую аллею в другом районе? Окраины города и не только окраины полны мест, где можно использовать такое покрытие повторно и жители только спасибо скажут. Или я что-то не понимаю? По поводу демонтажа хочется только усмехнулся и напомнить, что в прошлом году создали ассоциацию роллеров, скейтеров и т.д., при этом сейчас уничтожают практически единственное место, где ребята могли покатать. PS профессиональных спортивных зон для этих видов спорта в стране все ещё нет)))
Halida Ahmedova
Кому то срочно гранит бесплатный понадобился. Исторические места напрочь изменяют, чтоб и памяти не осталось. Бесконечно жаль Ташкент