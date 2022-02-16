После резонанса общественности из-за внезапного демонтажа гранитных и мраморных плит вокруг скульптуры космонавта Владимира Джанибекова в центре Ташкента 16 февраля на место прибыл хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

В интервью Kun.uz он сообщил, что реконструкция проводится на основе обращения жителей махалли, которые, по его словам, попросили обновить покрытие площади. По его словам, в мраморном покрытии имелись зазоры до 10 см, из-за чего люди спотыкались.

Говоря о необходимости получения заключения научно-экспертного совета при Агентстве культурного наследия, хоким заявил, что «всё согласовано». В ответ на заявление агентства о несогласованности работ Джахонгир Артыкходжаев сказал, что вице-премьер Азиз Абдухакимов «скоро подойдёт».

«Вообще не мы это (реконструкцию — ред.) должны делать. Агентство культурного наследия само должно сделать это. На самом деле это не работа хокимията, но мы решили привести всё в порядок. Если мы делаем что-то неправильно, скажите об этом. Здесь не тратятся государственные деньги. Всё делается на основе спонсорства, за счёт средств застройщика. Если это неправильно, скажите об этом. Реальная цель — это [указать на] ошибку или обвинить меня?» — сказал хоким.





Джахонгир Артыкходжаев заявил, что настоящая цель — это благоустройство территории и удовлетворение потребностей жителей.

«Если реальная цель заключается в этом, если вы хотите, чтобы всё было хорошо, потерпите 10 дней. Если это будет неправильно, то вы можете обвинять меня сколько хотите, я согласен. Если это неправильное дело, если жители будут недовольны, можете обвинять меня. Сейчас ничего не говорите, прошу вас. Меня тоже не обвиняйте… Через 10 дней. Десять дней», — сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что проект реализуется за счёт спонсорских средства (ранее были сообщения, что проект финансирует компания Akfa).

«Позвольте мне сделать красиво. Не тратится ни один сум из госбюджета. Мы делаем это для жителей, чтобы они могли здесь гулять. Пожалуйста, журналисты, позвольте сделать это красиво. Я не буду трогать объект культурного наследия, вокруг него всё будет благоустроено. То же самое мы делали рядом с монументом Мужества. Сейчас там люди хорошо отдыхают по вечерам. Правильно? Вы видели результат? Как было до и как сейчас. То же самое мы сделали с площадью Дружбы народов», — отметил он.

Джахонгир Артыкходжаев заверил, что бюст Владимира Джанибекова в результате реконструкции не пострадает.

«Я не буду трогать объект культурного наследия. Не надо повторять одно и то же. Потерпите 10 дней. Если будет хоть царапина на объекте культурного наследия, мы привлечёте меня к ответственности. Если хотите, чтобы людям и нации было хорошо, потерпите 10 дней. Если крутить одни и те же слова… когда в городе пойдут дела? В городе дела должны идти быстро, мы должны воспользоваться этими тёплыми днями», — заявил он.

Журналист Kun.uz пытался задать вопрос о значимости объекта культурного наследия, который был установлен по просьбе Шарафа Рашидова в 1984 году, но хоким просил предоставить ему 10 дней.

«Да, Шароф Рашидов построил… пусть его место будет в раю. Он сделал многое. Пусть нам тоже удастся стать такими же великими, как он. Этим плитам уже больше 30−40 лет. У них есть срок эксплуатации. Всё устаревает. Потерпите 10 дней. Если здесь будет плохо, можете оскорблять меня, сколько хотите. Зачем крутить эту тему? Я знаю журналистов, если хотите хайпа, идёмте, я вам многое покажу», — отметил он.

Хоким попросил судить его после проделанной работы и на основе общественного мнения. Он также заявил, что ценит достоинство жителей махалли и города выше, чем заявления сайтов «Газета.uz» или Kun.uz.

«Это сайт. Сегодня он есть, завтра — нет. У вас ООО. За день закрывается и открывается 3000 компаний в форме ООО, но нация продолжит здесь жить», — сказал он.





Вице-премьер, министр спорта и туризма Азиз Абдухакимов, также приехавший на площадь, подтвердил, что хокимият начал работы без получения разрешения, но «с благими целями».

«На данный момент, как мне известно, хоким оперативно подготовил все проекты и материалы. Как мне известно, сейчас начата работа с нашими экспертами. С учётом нарушения порядка все материалы предоставлены в наш научный совет Агентства культурного наследия. До вечера мы ещё раз их изучим», — отметил он.

По его словам, агентство разъяснило требования по реконструкции площади, включая сохранение структуры, цвета и качества плит.

Вице-премьер назвал неправильным тот факт, что хокимият получает заключение научно-экспертного совета постфактум — после демонтажа плит. Он сообщил, что сейчас создана система по защите объектов культурно-материального наследия, организованы Агентство культурного наследия, Инспекция по охране культурного наследия при Кабинете министров, а также соответствующие управление в Генеральной прокуратуре. Кроме того, начали привлекать к ответственности за нарушения в этой сфере.

Азиз Абдухакимов заявил, что агентство после изучения вопроса с юристами дадут заключение о привлечении должностных лиц к ответственности. При этом он заявил, что для поспешной реализации проекта были «свои причины», такие как прибытие в столицу гостей, в том числе высокого уровня.