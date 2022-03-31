Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 марта проводит видеоселекторное совещание, посвященное макроэкономической стабильности, развитию регионов и отраслей в связи со сложной ситуацией в мировой экономике, повышению благосостояния населения, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В начале марта глава государства поручил Кабинету министров подготовить детальный план конкретных мер по смягчению всех возможных негативных социально-экономических последствий «с учётом складывающейся ситуации в отдельных ключевых странах-торговых партнёрах Узбекистана». По его словам, принятые оперативные меры начали давать свои результаты.

На Ташкентской товарно-сырьевой бирже иностранные компании начали продавать такие продукты, как пшеница, мука, сахар и растительное масло. Для этого к железнодорожным перевозкам применяются внутренние тарифы.

В рамках продолжения этой работы президент поручил в течение недели:

обеспечить широкое вовлечение в товарную биржу крупных зарубежных производителей и оптовых организаций;

принять меры по дальнейшему снижению железнодорожных тарифов и расходов.

Президент отметил принимаемые меры по стабилизации валютного рынка. В частности, отмечалось, что валютный рынок и курс стабилизировались, а на бирже начали торговать в рублях и юанях.

«По этому поводу у нашего народа не должно быть излишней тревоги и беспокойства. У нас достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на валютном рынке», — сказал он.

Центральному банку поручено и впредь проводить «хорошо продуманную, спокойную и взвешенную» денежно-кредитную политику.

Региональные руководители управлений Центрального банка ежедневно встречаются с предпринимателями, чтобы разъяснить им ситуацию на валютном рынке, экспортно-импортные расчеты и новые кредитные механизмы.

Международные эксперты прогнозируют, что нынешняя непростая ситуация в мировой экономике продлится долго, отмечалось на совещании. Например, за последний месяц цена пшеницы на мировых рынках выросла на 36%, сахара — на 10%, растительного масла — в 2 раза.

«Мир переживает очень трудное время. Каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами. Но это не значит, что нужно ждать и смотреть, что будет завтра. Нам нужно быстро выявлять проблемы, решать их и находить новые возможности», — сказал президент.

Что происходило с курсом сума последний месяц

Напомним, что с 24 февраля по 18 марта сум подешевел к доллару на 6,7% — c 10840,28 до 11571,99 сума. Это было больше, чем за весь 2021 год, когда девальвация национальной валюты составила 3,4%. После повышения основной ставки Центрального банка до 17% сум начал укрепляться к доллару и достиг отметки в 11395,02 сума.

Неделей ранее Шавкат Мирзиёев тоже проводил совещание по мерам обеспечения устойчивости экономики. На нём перед ЦБ была поставлена задача применять «осторожный подход» к обеспечению стабильности внутреннего валютного рынка и гибкости обменного курса.

Кроме того, министр финансов Тимур Ишметов сообщал, что в связи со складывающейся ситуацией изменения в налоговом администрировании могут быть перенесены на несколько месяцев или на следующий год. Президент также поручил сохранить прежние ставки по ипотечным и образовательным кредитам до конца года.

Более того, правительство предоставит возможность предпринимателям конвертировать валютные кредиты в сумовой долг, а также обнулит таможенные пошлины на импорт некоторых продуктов питания.