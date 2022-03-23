Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 марта провел совещание по мерам обеспечения устойчивости экономики.

«Принятые во время пандемии коронавируса решения по выведению всех сфер из затрудненного положения дали свои результаты. И в нынешней ситуации мы должны уметь предвидеть риски. Нам нужно определить конкретные меры, чтобы события в мире не сказались негативно на результатах. Особенно, необходимо создать условия для предпринимателей и оказывать им всемерную поддержку», — сказал глава государства.

На совещании проанализированы текущее состояние экономического развития, определены дополнительные меры.

Министерству экономического развития и сокращения бедности и Министерству инвестиций и внешней торговли поручено наладить ежедневный диалог с предпринимателями, помогать их проектам и экспортно-импортным операциям.

Президент поручил проводить ежедневный мониторинг отраслей и регионов, оперативно принимать меры по предотвращению потенциальных рисков. Отмечена важность дальнейшего упрощения системы револьверного кредитования предприятий для пополнения оборотных средств.

Шавкат Мирзиёев затронул также вопросы экспорта, дал указания по решению транспортно-логистических вопросов предприятий-экспортеров, частичной компенсации их транспортных расходов.

На встрече отмечалось, что сегодня в мире наблюдаются проблемы с поставками продуктов питания и значительные колебания цен на них. Поэтому Кабинету Министров поручено обеспечить потребности населения путем поддержания стабильности цен на внутреннем рынке, оказания помощи предпринимателям, осуществляющим импорт пшеницы, растительного масла, сахара и других продуктов питания. Вновь отмечено, что основной задачей правительства является снижение инфляции и обеспечение скорейшего возвращения ее показателей к целевым показателям.

Центральному банку поручено применять, с учетом неопределенной ситуации на внешнем валютном рынке, «осторожный подход» к обеспечению стабильности внутреннего валютного рынка и гибкости обменного курса. Глава государства подчеркнул, что необходимо ежедневно отслеживать ситуацию на внутреннем валютном рынке и информировать предпринимателей и широкую общественность о текущей ситуации, ожидаемых изменениях и принимаемых мерах.

Напомним, Центробанк установил с 24 марта официальный курс сума к иностранным валютам, который повысился к доллару на 62,4 сума — до 11509,59 сума. Национальная валюта укрепилась впервые с 9 марта после того, как Центральный банк решил поднять основную ставку до 17%.