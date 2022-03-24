В любой ситуации основная задача правительства — обеспечение макроэкономической стабильности. Об этом после совещания под председательством президента 23 марта сообщил министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов.

«Здесь проведены расчёты, как это (негативное влияние событий в мире на экономику Узбекистана — ред.) скажется на бюджете. Дано указание сохранить утверждённый дефицит бюджета [не более 3% ВВП], то есть не допустить излишние расходы, принимать меры по своевременной выплате зарплат, пенсий и пособий», — сказал он.

Кроме того, рассматривается предложение об отсрочке изменений в налоговом администрировании. По некоторым из них после критики бизнеса власти пошли на уступки.

«Все изменения в налоговом администрировании при необходимости будут перенесены на несколько месяцев или на следующий год — по этому направлению будут разработаны предложения, мы будем работать с предпринимателями. Со следующей недели мы совместно с Налоговым комитетом готовим анкету, опросник, чтобы получить фидбек, уточнить, какие у них проблемы возникли в текущей ситуации, какую помощь, по их мнению, Министерство финансов и Налоговый комитет может оказать», — сообщил глава Минфина.

Рабочие группы при Минфине также проведут встречи с предпринимателями по вопросам налогового и таможенного администрирования.

Как мы ранее сообщали, на совещании Шавкат Мирзиёев поставил перед Центробанком задачу применять, с учетом неопределенной ситуации на внешнем валютном рынке, «осторожный подход» к обеспечению стабильности внутреннего валютного рынка и гибкости обменного курса.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров сообщил, что банки и Центробанк принимают меры по бесперебойному обеспечению денежных переводов населению Узбекистана в рублях. Кроме того, правительство предоставит возможность предпринимателям конвертировать валютные кредиты в сумовой долг, а также обнулит таможенные пошлины на импорт некоторых продуктов питания.