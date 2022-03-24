Президент Шавкат Мирзиёев 23 марта провел совещание, посвященное мерам обеспечения устойчивости экономики Узбекистана.

«Нужно создать удобства для предпринимателей, снизить налоговую нагрузку. Большой класс предпринимателей у нас за последние 3−4 года взяли все кредиты в долларах. Мы должны дать предложения по смягчению [последствий]», — заявил глава государства.

Вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джашид Кучкаров после совещания в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что в результате принимаемых мер коммерческими банками и Центральным банком бесперебойно обеспечиваются денежные переводы населению в рублях. Эту работу поручено продолжить, сказал он.

Президент поручил Минэкономразвития разработать дополнительные меры поддержки предпринимателей.

«Некоторые предприниматели могут быть обеспокоены тем, как будут выплачивать кредит в свободной конвертируемой валюте. Как вам известно, в августе прошлого года президент на встрече с предпринимателями поручил создать возможность выплаты этих кредитов в сумах. Этим механизмом может воспользоваться любой предприниматель», — заявил вице-премьер.

Напомним, что при Министерстве финансов создана компания по управлению валютным риском для конвертации валютных кредитов банков в национальную валюту на основе рыночных механизмов. В результате банки начали предоставлять долгосрочные кредиты в национальной валюте за счет иностранных ресурсов.

В октябре сообщалось, что банки направили предложения по конвертации кредитов в иностранной валюте в сумы более 15 тысячам предприятий, задолженность которых составляет до 1 млн долларов (общий долг — $2,5 млрд). Перевести валютные кредиты в сумовые тогда согласилась только 561 компания, но такая практика продолжится, заверял глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

Джамшид Кучкаров сообщил, что в целях предотвращения резкого роста цен на продукты питания рассматривается возможность обнуления таможенных пошлин на некоторые продовольственные товары. «По этому вопросу мы внесём соответствующее постановление», — отметил он.

Вице-премьер не назвал, какие именно товары планируется освободить от пошлин, но на совещании Кабинету Министров было поручено обеспечить потребности населения путем поддержания стабильности цен на внутреннем рынке, оказания помощи предпринимателям, импортирующим пшеницу, растительное масло, сахар и другие продукты питания.

Для решения проблем трудовых мигрантов было принято решение о создании специального штаба, куда войдут представители Минэкономразвития, Министерства финансов, Центрального банка, Министерства инвестиций и внешней торговли.

Президент поручил проводить ежедневный мониторинг отраслей и регионов, оперативно принимать меры по предотвращению потенциальных рисков. Отмечена важность дальнейшего упрощения системы револьверного кредитования предприятий для пополнения оборотных средств, отметил Джамшид Кучкаров.

«Даны указания по решению транспортно-логистических вопросов, включая совершенствование деятельности компании Uzbekistan Airways. Вместе с тем, чтобы не замучить предпринимателей, особенно малый и средний бизнес, даны поручения Налоговому комитету, то есть не мучить их излишней бюрократией, проверками, поддерживать их, создать условия для добросовестных налогоплательщиков», — заявил он.

Как мы ранее сообщали, Шавкат Мирзиёев поставил перед Центробанком задачу применять, с учетом неопределенной ситуации на внешнем валютном рынке, «осторожный подход» к обеспечению стабильности внутреннего валютного рынка и гибкости обменного курса.