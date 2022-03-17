Центральный банк Узбекистана разъяснил причину повышения основной ставки, о котором сообщалось ранее.

«На фоне высокой неопределённости и напряжённости во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную ставку до 17% годовых в целях обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в стране через недопущение роста девальвационных и инфляционных ожиданий, сохранение сберегательной активности в национальной валюте и смягчение влияния внешних рисков на экономику», — говорится в распространённом пресс-релизе.

«В сложившейся ситуации Центральный банк предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить резкого роста внутренних цен, обеспечить бесперебойную работу платёжной системы и финансовую стабильность», — заверил регулятор.

Внешние экономические условия

Экономическая ситуация, наблюдаемая в странах-основных торговых партнёрах, резкие колебания их валютных курсов, рост цен на мировых сырьевых и энергетических рынках, усиливают макроэкономическую неопределённость и риски, отметили в ЦБ.

Опросы, проведённые среди населения и субъектов предпринимательства, показывают, что наблюдается значительный рост их девальвационных ожиданий.

Эти факторы по различным каналам оказывают негативное влияние на внутреннюю макроэкономическую стабильность в краткосрочной и среднесрочной перспективе, говорится в заявлении.

«Снижение поступлений от экспорта и денежных переводов в страну может отражаться в сокращении предложения на внутреннем валютном рынке, удорожании импорта потребительских товаров на росте внутренних цен, среднесрочные эффекты проявляются в сокращении внешнего и внутреннего спроса, оказывающем соответствующее давление на показатели экономического роста», — подчеркнули в ЦБ.

Реализация мер по макроэкономическим и структурным реформам, запланированных на 2022−2023 годы, создаст возможности смягчить эти негативные последствия, считает регулятор.

В динамике обменного курса национальной валюты произошла корректировка в ответ на внешние риски и девальвационное давление, и с начала года сум обесценился на 6,8% по отношению к доллару.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, Центральный банк увеличил объём интервенций на внутреннем валютном рынке в первой половине марта текущего года в соответствии с „принципом нейтральности“ с целью недопущения резких колебаний обменного курса и обеспечения стабильного функционирования рынка», — говорится в заявлении.

Эти интервенции осуществляются за счёт дополнительных резервов, накопленных в прошлом году в результате сложившихся благоприятных условий на валютном рынке.

В целях обеспечения стабильности на рынке в будущем будут проведены соответствующие интервенции и приняты меры по недопущению резких колебаний курса национальной валюты, заявили в ЦБ. «Сегодняшнее повышение основной ставки также направлено на смягчение возникающих краткосрочных неблагоприятных последствий (шоков)», — пояснили в Центробанке.

Динамика внутренних цен и инфляционные ожидания

Согласно результатам мониторинга, в первой половине марта в регионах страны цены на основных потребительских товаров выросли на 0,6%. При этом продовольственные товары подорожали на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,4% и услуги — на 0,2%.

По итогам опроса, проведённого в феврале 2022 года, инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев составили 14%. Инфляционные ожидания предпринимателей выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 14,6%.

Повышается вероятность того, что значительный рост мировых цен на основные продовольственные товары и энергоносители, сокращение и изменение географии внешних поставок, проблемы с логистикой при импорте потребительских товаров, будут оказывать дополнительное давление на внутренние цены до конца года, считают в ЦБ.

«В связи с этим совместно с правительством будут приняты меры по увеличению предложения товаров на внутреннем рынке, решению вопросов, связанных с логистикой, удовлетворению спроса на товары за счёт альтернативных направлений импорта и устранению возможных перебоев в поставках», — заявил регулятор.

Ответные меры по повышению основной ставки и стабилизации валютного рынка также будут способствовать сдерживанию инфляционных ожиданий в будущем и сохранению покупательной способности доходов населения в национальной валюте, отметили в ЦБ.

Денежно-кредитные условия

В первые два месяца 2022 года процентные ставки по операциям межбанковского денежного рынка в среднем составляли около 13,1%, что способствовало обеспечению «умеренно жёстких» денежно-кредитных условий в экономике.

Средневзвешенные процентные ставки, предлагаемые банками по срочным депозитам в национальной валюте, в феврале составили 20,4% для физических лиц и 15,5% для юридических лиц и, соответственно, сохраняется положительный разрыв относительно инфляционных ожиданий.

Решение Центрального банка об ужесточении денежно-кредитных условий направлено на обеспечение доходности активов в национальной валюте и возврата к растущей динамике срочных депозитов в банковской системе за счёт повышения реальных процентных ставок по депозитам, пояснил регулятор.

Финансовая стабильность

Коммерческими банками были проведены предварительные стресс-тесты для определения влияния рисков, связанных с исполнением имеющихся внешних финансовых обязательств, на ликвидность банковской системы.

По полученным результатам, в условиях рискового сценария хотя и наблюдается некоторое снижение ликвидности местных банков, в связи с наличием достаточных буферов ликвидности не возникает случаев снижения ниже минимальных требований, говорится в заявлении.

«Коммерческие банки обладают достаточной ликвидностью и финансовыми резервами для обеспечения своевременного и полного выполнения платежей и других обязательств по требованию населения и предпринимателей», — подчеркнули в ЦБ.

В Центральном банке создана рабочая группа по выявлению возможных проблем в банках и выработке решений по ним, налажены регулярные оперативные каналы коммуникации с банками.

Дополнительные меры, принимаемые для минимизации внешних рисков

В целях обеспечения банковской системы необходимой ликвидностью Центральный банк без ограничений будет предоставлять коммерческим банкам краткосрочную ликвидность (через операции РЕПО и СВОП).

Лимиты среднемесячного остатка краткосрочных облигаций, выпускаемых в обращение Центральным банком, увеличены до 20 трлн сумов.

Коммерческим банкам до 1 июля этого года:

предоставлена возможность использовать обменный курс, сформированный в результате колл-аукциона на валютной бирже, для установления обменных курсов по розничным операциям;

процентные ставки на аукционах по облигациям Центрального банка, приобретаемым коммерческими банками, повышены до верхней границы процентного коридора;

отменены лимиты на двухнедельных депозитных аукционах.

Вместе с тем, Центральный банк пересматривает прогноз макроэкономического развития с учётом внешнеэкономических факторов. При этом, по мере снижения инфляционных и девальвационных ожиданий, уменьшения внешнего давления на внутренние макроэкономические условия, основная ставка будет поэтапно снижаться.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 21 апреля.