Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Кабинету министров подготовить детальный план конкретных мер по смягчению всех возможных негативных социально-экономических последствий «с учетом складывающейся ситуации в отдельных ключевых странах-торговых партнерах Узбекистана».

Об этом 2 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Страны-партнеры не конкретизируются.

План должен был проработан в разрезе каждой отрасли и региона Узбекистана.

«Особое внимание было обращено на задачи по обеспечению устойчивости финансовой системы, стабильной работы предприятий и своевременной реализации намеченных инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

«Руководителям отраслей и территорий поставлены задачи по принятию дополнительных мер по обеспечению надежности транспортно-логистической сети, в том числе с учетом дальнейшей диверсификации географии экспортных поставок», — отмечается в заявлении пресс-секретаря президента.

«Хокимам областей особо указано на необходимость усиления вопросов обеспечения социальной защиты населения, ускорения создания новых рабочих мест и трудоустройства незанятого населения, а также постоянного мониторинга за уровнем инфляции и принятию упреждающих мер по недопущению резких колебаний цен на потребительском рынке», — подчеркивается в заявлении.