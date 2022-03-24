Процентные ставки по программам ипотеки и образовательным кредитам в Узбекистане останутся без изменений. Об этом после совещания под председательством президента 23 марта сообщил министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов.

Глава Минфина отметил, что Центральный банк повысил основную ставку с 14% до 17% в ответ на происходящие изменения в финансовом и валютном рынках. По его словам, это решение является временным инструментом, которым регулятор воспользовался под влиянием внешних факторов.

К основной ставке ЦБ привязаны многие государственные программы, в том числе ипотечная программа и образовательные кредиты. Из государственного бюджета выделяются ресурсы банкам на финансирование ипотечных кредитов сроком до 20 лет, а на образовательные — до 7 лет.

«Согласно законодательству, ставки по этим ресурсам и ставки банковских кредитов должны были вырасти на 3 процентных пункта. Но было дано поручение [президентом] не применять эту меру до конца года, то есть процентные ставки по программе ипотеки и образовательным кредитам не будут повышаться», — подчеркнул он.

Как мы сообщали ранее, в Узбекистане изменения в налоговом администрировании могут быть перенесены на несколько месяцев или на следующий год.