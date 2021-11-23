Поставки трубопроводного газа из Узбекистана в Китай в январе-октябре составили 2,57 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Общая стоимость закупок Китаем у Узбекистана этого вида энергоносителя за 10 месяцев составила 601,27 млн долларов.

По данным ведомства, среди ключевых поставщиков трубопроводного природного газа Пекину первое место продолжает занимать Туркмения: за указанный промежуток времени КНР импортировала из этой страны 19,79 млн тонн на 5,38 млрд долларов. На втором месте по объему поставок стоит Россия (5,94 млн тонн на $1,1 млрд), за ней следует Казахстан (3,73 млн тонн на $865,01 млн), а затем Узбекистан и Мьянма (2,53 млн тонн на $1,16 млрд).

Согласно данным Госкомстата, в январе-октябре Узбекистан экспортировал газ на 596,8 млн долларов (+42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), что практически совпадает с цифрой, озвученной таможенным управлением Китая. Из этого можно сделать вывод, что узбекский трубопроводный газ полностью поставляется в КНР.

Средняя стоимость поставки 1 тонны трубопроводного газа из Узбекистана в Китай составляет 233,95 долларов, когда как Туркменистан продаёт по 271,85 долларов, Казахстан — 231,9 долларов.

Бывший председатель правления «Узтрансгаза» в марте 2020 года сообщал «Газете.uz», что компания поставляет около 40 млрд кубометров газа на внутренний рынок. Кроме того, осуществляется транспортировка газа из Туркменистана в Россию через Казахстан в районе 6 млрд кубометров. Через СП Asia Trans Gas (между китайской TAPLINE CNPC и «Узбекнефтегазом»), которое управляет газотранспортной системой Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, транспортируется около 35−38 млрд кубометров газа.

По его словам, в рамках заключенных контрактов на поставку газа в 2020 году в Китай планировалось экспортировать около 2−6 млрд кубометров газа, в Кыргызстан — около 60 млн кубометров, в Таджикистан — 200 млн кубометров.

В начале 2020 года премьер-министр Абдулла Арипов заявлял, что к 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью.

Согласно поправкам в закон о госбюджете 2021 года, текущие расходы Министерства энергетики увелиились на 1,09 трлн сумов ($102 млн) — с 43,8 млрд сумов до 1,14 трлн сумов. Из этой суммы 1 трлн сумов ($93,6 млн) планируется использовать как «субсидию на покрытие разницы в средней цене покупки и продажи природного газа для удовлетворения потребностей потребителей республики».