В Юнусабадском районе Ташкента на перекрёстке улиц Амира Темура и Чинабадской (карта) в третий раз совершено покушение на деревья, ограждающие многоэтажные дома от проезжей части.

В декабре неизвестные подпилили здесь стволы 10 эльдарских сосен. Экологи и специалисты ботанического сада обработали и закрыли раны, чтобы спасти деревья. Но, несмотря на широкий общественный резонанс, в январе мужчины в масках вновь появились на этом месте и спилили 4 дерева. Если бы не выбежавшие на звук пилы жители, погибнуть могло больше деревьев.

3 февраля вечером предприниматель, получивший право на постоянное пользование участком на аукционе летом 2020 года, отправил сюда бетономешалку и рабочих, которые залили основания деревьев бетоном.





Получив сигнал от жителей, корреспондент «Газеты.uz» отправился на место. Как мы уже писали, жители выступают против строительства уже более двух лет.

Они рассказали, что после попыток спилить деревья установили камеры видеонаблюдения. Камеры запечатлели, как бетономешалка сливает бетонную смесь на участок.





Между жителями и предпринимателем произошёл конфликт. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и представители Госкомэкологии.

На заявления о недопустимости нанесения вреда деревьям предприниматель заявил, что заливает бетоном участок, принадлежащий ему, а не кому-то другому.

По имеющейся информации, в ходе конфликта некоторые жители получили лёгкие телесные повреждения.

Предприниматель и его люди доставлены в отдел внутренних дел №4 Юнусабадского района. Ведётся следствие.

Начальник районной инспекции по экологии Дилшод Садиров в интервью «Газете.uz» напомнил, что предпринимателю было отказано в пересадке деревьев. Суд не удовлетворил жалобу предпринимателя о том, что отказ в пересадке деревьев нарушает его права.

«Их цель — начать строительство на этом месте. Хотя разрешения нет», — отметил глава инспекции.

Сотрудники управления благоустройства района очистили участок от бетона.

Попытки спилить деревья предпринимались в период действия мораторий на вырубку деревьев. Указом президента от 30 декабря мораторий объявлен бессрочным. С 1 марта в Узбекистане стартует национальное мероприятие «Зелёный год».

Хокимият Ташкента пока не комментировал ситуацию вокруг спорного участка.