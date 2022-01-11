В ночь на 10 января в Юнусабадском районе Ташкента неизвестные в масках спилили 4 сосны на месте, где в середине декабря уже пытались повредить 10 из 18 деревьев, подпилив их стволы. Нарушители скрылись, когда на звук пилы выбежали жители, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.





Фото: Госкомэкологии.

Участок, где растут деревья, закреплён за предпринимателем, получившим право на постоянное пользование им на электронном аукционе, проведённом хокимиятом столицы.

По данным «Газеты.uz», аукцион состоялся летом 2020 года. Земля, стартовая стоимость которой составляла 168 млн сумов, ушла в итоге почти за 1 млрд сумов. Назначение участка площадью 115 кв. м, указанное в документах: строительство офисного здания и пекарни.

Архивное фото «Газеты.uz».

Жители многоэтажных домов, к которым прилегает участок, выступили против строительства. Ташкентское городское управление экологии и охраны окружающей среды дало отказ на пересадку деревьев.

Архивное фото «Газеты.uz».

После того, как 10 деревьев были подпилены ночью, экологи с привлечением специалистов ботанического сада провели агротехнические мероприятия, чтобы спасти повреждённые деревья. Раны на стволах сосен были обработаны и закрыты, деревья были пронумерованы. Несмотря на резонанс, на деревья была совершена повторная попытка покушения. Некоторые деревья, судя по фотографиям, спилить не успели.





Фото: Госкомэкологии.

Как сообщает Госкомэкологии, предприниматель Ж. Г., владелец прав на участок, подал заявление в правоохранительные органы на экологов. В нём говорится, что отказ в пересадке деревьев нарушает его права. Суд отказался удовлетворить его жалобу.

Специальная рабочая группа, сформированная для изучения нарушения на этом участке, подала документы с собранной информацией в прокуратуру Юнусабадского района для принятия законных мер. Реализуются мероприятия совместно с органами внутренних дел для установления личностей тех, кто повредил деревья, говорится в сообщении.





Фото: Госкомэкологии.

Этой ночью на месте были представители комитета во главе с заместителем председателя Госкомэкологии Жусипбеком Казбековым.

В заявлении комитета подчёркивается, что подобные нарушения в период действия моратория на вырубку деревьев ничем нельзя оправдать и что руководство Госкомэкологии держит ситуацию на контроле.

Указом президента Узбекистана от 30 декабря объявлен бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Штраф за его нарушение повышен в пять раз, сумма ущерба будет взыскиваться в двукратном размере. Кроме того, введена премия за сообщение о вырубке.