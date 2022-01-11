В ночь на 10 января в Юнусабадском районе Ташкента неизвестные в масках спилили 4 сосны на месте, где в середине декабря уже пытались повредить 10 из 18 деревьев, подпилив их стволы. Нарушители скрылись, когда на звук пилы выбежали жители, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.
Фото: Госкомэкологии.
Участок, где растут деревья, закреплён за предпринимателем, получившим право на постоянное пользование им на электронном аукционе, проведённом хокимиятом столицы.
По данным «Газеты.uz», аукцион состоялся летом 2020 года. Земля, стартовая стоимость которой составляла 168 млн сумов, ушла в итоге почти за 1 млрд сумов. Назначение участка площадью 115 кв. м, указанное в документах: строительство офисного здания и пекарни.
Архивное фото «Газеты.uz».
Жители многоэтажных домов, к которым прилегает участок, выступили против строительства. Ташкентское городское управление экологии и охраны окружающей среды дало отказ на пересадку деревьев.
Архивное фото «Газеты.uz».
После того, как 10 деревьев были подпилены ночью, экологи с привлечением специалистов ботанического сада провели агротехнические мероприятия, чтобы спасти повреждённые деревья. Раны на стволах сосен были обработаны и закрыты, деревья были пронумерованы. Несмотря на резонанс, на деревья была совершена повторная попытка покушения. Некоторые деревья, судя по фотографиям, спилить не успели.
Фото: Госкомэкологии.
Как сообщает Госкомэкологии, предприниматель Ж. Г., владелец прав на участок, подал заявление в правоохранительные органы на экологов. В нём говорится, что отказ в пересадке деревьев нарушает его права. Суд отказался удовлетворить его жалобу.
Специальная рабочая группа, сформированная для изучения нарушения на этом участке, подала документы с собранной информацией в прокуратуру Юнусабадского района для принятия законных мер. Реализуются мероприятия совместно с органами внутренних дел для установления личностей тех, кто повредил деревья, говорится в сообщении.
Фото: Госкомэкологии.
Этой ночью на месте были представители комитета во главе с заместителем председателя Госкомэкологии Жусипбеком Казбековым.
В заявлении комитета подчёркивается, что подобные нарушения в период действия моратория на вырубку деревьев ничем нельзя оправдать и что руководство Госкомэкологии держит ситуацию на контроле.
Указом президента Узбекистана от 30 декабря объявлен бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Штраф за его нарушение повышен в пять раз, сумма ущерба будет взыскиваться в двукратном размере. Кроме того, введена премия за сообщение о вырубке.
Лайло♥️
Дышать им воздух не нужен, уроды
Ханафиев А.Ш.
Уважаемый Узбекистан, уважаемый президент, уважаемые экологи. Принимате меры с врагами окружающей среды. Посмотрите что твориться, это же наша страна, это наша окружающея среда и природа Узбекистана. Они что хотят то и творят. Уважаемый президент Шавкат Миромонович пожалуйста дайте ужесточающий закон по защите окружающей среды Узбекистана, они вас не бояться, раньше же не было такого. Примите меры пока не поздно.
Дмитрий
В масках, эх трусы. Напомню это не бандитизм и 90х у нас нет
Alex Fox
Не успел “пожизненный мораторий“ вступить в силу, как уже видно, что он не работает
Rustam A
Если строиться на этом участке нельзя, то разве не следует возвратить этому предпринимателю деньги, затраченные им в 2020-м на аукционном выкупе участка под застройку? Ерунда ведь получается — участок шел под застройку, а строиться на нем нельзя и деньги вернуть нельзя. Гоп-стоп какой-то, господа из хокимията.
Dmitriy
Деревья на этом участке это только одна из причин, по которой нельзя строится. Под этим участком проходит коммуникация теплосети, которая снабжает три дома теплом и горячей водой.
Скорее всего застройщик сам вышел с инициативой выставить этот участок на торги. Ещё в 2019 году его люди просили жильцов подписать согласие на застройку, но получили отказ.
А кусок-то лакомый, вдоль центральной трассы и в глаза сразу бросается, да ещё коммуникации рядом.
Почему-то на участок, который находится с другой стороны перекрёстка, застройщик не позарился. Там тоже не застроенный участок засажен деревьями, только фруктовыми. И коммуникации тянуть далеко.
Elena Elena
Ясен пень кому нужно было спилить деревья! Реально — нужно изъять участок и вернуть деньги за него предпринимателю за вычетом суммы нанесённого ущерба по новым ставкам.