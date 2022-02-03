На видеоселекторном совещании, прошедшем 2 февраля под председательством президента, были обсуждены задачи реализации общенационального проекта «Яшил макон», сообщила пресс-служба главы государства.
В ноябре 2021 года дан старт общенациональному проекту «Яшил макон», в рамках которого запланировано посадить 200 миллионов саженцев. Осенью было посажено 85 миллионов саженцев. Весной этого года планируется высадить 125 миллионов саженцев деревьев.
«Общенациональный проект „Яшил макон“ — это мероприятие, которое не ограничится одним годом. Мы стремимся посадить 1 миллиард саженцев в течение следующих пяти лет. Результат этой работы должен быть виден в каждой махалле, это благое дело должно быть сделано добросовестно», — сказал президент.
Глава государства отметил, что создать системы ухода, полива и защиты деревьев от вредителей — обязанность хокимиятов.
На совещании президент объявил о начале с 1 марта национального мероприятия «Зелёный год». Он отметил важность подбора саженцев, подходящих климату каждого региона, нетребовательных к воде, увеличения количества питомников для их заготовки. Государственному комитету лесного хозяйства поручено безвозмездно раздать населению 10 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев, Комитету по автомобильным дорогам — организовать защитные насаждения вдоль дорог международного и республиканского значения — всего 1,5 миллиона деревьев.
Ответственным ведомствам поручено наладить работу мобильных экологических патрулей с охватом всех районов и городов.
АБДУВОСИКОВИЧ
Шу дарахтлардан мозорларга хам етип боради диган умиддамиз. Баъзи мозорларда дарахт жуда кам. Рахмат
alex kramer
А что, городские службы наладили циркуляцию воды в арыках? Какой смысл сажать миллионы деревьев, если бОльшая часть из них обречена засохнуть? В наших арыках лет 10 наверное воды нет, если не больше
Ольга Валентиновна
Дело конечно очень хорошее,
Вот только надо Законом запретить веники в нашей стране! А то было же зелено нет надо все вырвать с корнем и Вымести землю до глины- беиообразной а теперь в это будете сажать и потом говорить что поливать нечем что с водой проблемы! Оставьте траву и землю в покое и листья в осень можно перекапывать и вот вам ественный компост.