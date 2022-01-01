Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 декабря 2021 года подписал указ «О мерах по ускорению работ по озеленению и дальнейшей эффективной организации охраны деревьев в республике».

Документом действие моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлено на бессрочный период.

В указе отмечается, что «формальное отношение ответственных организаций» и «агрессивные действия отдельных лиц по отношению к объектам растительного мира» становятся причинами ухудшения общей экологической обстановки в стране.

В период действия моратория наряду с действующими ограничениями и обязанностями дополнительно к правонарушителям будут применяться административные штрафы с увеличением их размеров в 5 раз за нарушение требований моратория.

Взыскание сумм ущерба, причинённого растительному миру, будет осуществляться с увеличением их размеров в 2 раза.

Согласно указу, рейтинговая оценка строительно-подрядных организаций, нарушивших требования моратория, в Национальной информационной системе «Прозрачное строительство» теперь будет понижаться на одну ступень. При этом повысить его нельзя будет в течение года.

Если понизить рейтинг на одну ступень не представляется возможным, организация полностью исключаются из электронного рейтинга на один год.

Указом установлено, что при проектировании строительства новых зданий и сооружений высотой более 12 м от поверхности земли и (или) общей площадью более 500 кв. м не допускается отведение площади для озеленения (деревьев, кустарников, других растений и саженцев) на прилегающих к ним территориях менее 25% от общей площади земельных участков, выделяемых для проекта (за исключением реновации морально устаревших зданий и сооружений с истёкшим сроком эксплуатации).

Категорически запрещено принятие распоряжений правительства, протоколов, письменных поручений, ведомственных актов, поручений и решений органов исполнительной власти на местах, включающих указания, предусматривающие вырубку, раскорчёвку, повреждение или уничтожение ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Документом поручено разработать проект закона, устанавливающего ответственность проектных институтов за подготовку проектной документации, предусматривающей вырубку, раскорчёвку, повреждение или уничтожение ценных видов деревьев и кустарников, а также усиливающего ответственности за незаконную вырубку, раскорчёвку, повреждение, пересадку в другое место деревьев и кустарников, равно как допущение их высыхания вследствие отсутствия ухода за ними.

С 1 апреля 2022 года вводится порядок, в соответствии с которым фотоснимки и видеозаписи правонарушений о фактах незаконной вырубки, раскорчёвки, повреждения, уничтожения или пересадки в другое место деревьев, кустарников, других растений и саженцев, отправленные населением в специальную информационную систему МВД и Госкомэкологии, приравниваются к фотоснимкам и видеозаписям о фактах правонарушений, зафиксированных с помощью специальной автоматизированной фото- и видеозаписывающей техники, и рассматриваются в соответствии с Кодексом об административной ответственности.

Лица, отправившие фотоснимки и видеозаписи о таких правонарушениях, поощряются денежной премией, равной 1 размеру базовой расчётной величины, за счёт средств, взысканных с нарушителя за каждый подтвержденный случай. При этом по сообщениям, поступившим после непосредственного обнаружения правонарушения соответствующими органами, поощрение не осуществляется.

Поощрение применяется к первому сообщившему о правонарушении лицу.

Разглашение информации о лицах, представивших фотоснимки, видеозаписи и сообщения о фактах правонарушений, запрещено.

Сообщения о фактах правонарушений принимаются на оперативный короткий номер «102» или посредством информационной системы «Экоконтроль».

Госкомэкологии совместно с МВД и Генпрокуратурой поручено в двухмесячный срок разработать проект правительственного решения о внедрении современных механизмов государственного экологического контроля.