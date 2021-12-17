В ночь на 14 декабря в Юнусабадском районе Ташкента неизвестные подпилили стволы 10 сосен на месте, где планируется строительство. Информация и фотографии об этом появились в Facebook-сообществе «Потребитель.Уз».

Жительница одного из многоэтажных домов на перекрёстке улиц Амира Темура и Чинабадской, рядом с которым находится зелёная зона, предположила: «Застройщики не могут успокоиться, что жители им не дают разрешения на застройку».

«Газета.uz» обратилась за комментарием в пресс-службу Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Там со ссылкой на городской комитет экологии подтвердили факт повреждения 10 эльдарских сосен, растущих на участке в 0,0115 га, оформленном на гражданина Ж. Газибаева.

В сообщении отмечается, что ноябрьским письмом Ташкентского городского суда по административным делам, основанном на заключении городского комитета экологии, предписано с привлечением специалистов изучить вопрос пересадки деревьев на указанном участке.

Изучение показало, что подпилены деревья диаметром 28, 26,7, 37, 18, 27,7, 25, 23,8, 21, 18,7 и 22,2 см. Личности людей, совершивших нарушение, не установлены.

Расследование продолжается. Специалисты готовят заключение по состоянию подпиленных деревьев, отмечается в сообщении.

Напомним, что до конца года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. В августе президент предлагал продлить мораторий до 2024 года, а в сентябре он заявил, что мораторий могут сделать бессрочным.

Накануне «Газета.uz» писала, что за первые 10 месяцев 2021 года Госкомэкологии выявил 7143 случая незаконной вырубки деревьев и кустарников, совершённые более чем 4000 гражданами и должностными лицами, ущерб природе оценён в 10,68 млрд сумов.