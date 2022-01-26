Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном видеоселекторном совещании 26 января заявил о необходимости создания условий для безопасного передвижения людей на дорогах (видео).
«Очень много людей умирает не от коронавируса, а от дорожного движения», — сказал глава государства.
«Кто виноват? Почему это происходит? Почему мы не переживаем из-за этого? Почему смертность растёт?» — спросил президент.
Обращаясь к министру внутренних дел Пулату Бобожонову, он поручил: «Создать условия для безопасного движения на дорогах, резко сократить количество аварий и смертности, для этого полностью оцифровать управление движением, Бобожонов. Это можно сделать?»
«Получение водительского удостоверения без обучения превратилось в обычное дело, — продолжил Шавкат Мирзиёев. — Вот, мы учились — три года обучали в нашем институте. Сейчас не учатся и три месяца. Не посещая занятий, получают удостоверения. Что, в Узбекистане нет законов?»
«Количество аварий растёт по часам. Слава Богу, от коронавируса у нас потери были не такими большими. Но если на этом фоне посмотреть на безопасность дорожного движения, каждый день… Почему? Не учились. В некоторых случаях даже не посещают, получают [права], заплатив деньги», — заявил президент.
Нигматилла Юлдашев и Пулат Бобожонов (второй и третий слева). Фото: Пресс-служба президента.
«Если мы это сами не признаем, если продолжим закрывать глаза на это, это так и будет продолжаться. Для решения этой проблемы Давлетову (министру юстиции), Бобожонову, Юлдашеву (генеральному прокурору): в первую очередь коренным образом усовершенствовать систему обучения. Во-вторых, в течение месяца подготовить предложения по внесению дополнений в законодательство об ужесточении наказания за такое преступление, как выдача удостоверений без обучения», — сказал он.
Президент также поручил Пулату Бобожонову и министру транспорта Илхому Махкамову вместе с хокимами областей каждые 15 дней предоставлять данные об аварийности и смертности в ДТП в разрезе областей.
Лайло♥️
Проснулись.. за 500 тыс и права на руках.. прям тайну вселенной раскрыли)
Samir Rakhim
Почему Президент должен поднять проблему ДТП, чтобы что то начало двигаться. Ведь сколько пишут об этом СМИ аналитические статьи, блогеры, просты люди, а проблема все на том же месте. Почему от премьер министров и министров, зам министров, хокимията нет инициатив, не слушают народ и не видят проблем что и. Думается мне, что то начнет сейчас двигаться, а потом все затор.. снова и все поновой..