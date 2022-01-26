Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном видеоселекторном совещании 26 января заявил о необходимости создания условий для безопасного передвижения людей на дорогах (видео).

«Очень много людей умирает не от коронавируса, а от дорожного движения», — сказал глава государства.

«Кто виноват? Почему это происходит? Почему мы не переживаем из-за этого? Почему смертность растёт?» — спросил президент.

Обращаясь к министру внутренних дел Пулату Бобожонову, он поручил: «Создать условия для безопасного движения на дорогах, резко сократить количество аварий и смертности, для этого полностью оцифровать управление движением, Бобожонов. Это можно сделать?»

«Получение водительского удостоверения без обучения превратилось в обычное дело, — продолжил Шавкат Мирзиёев. — Вот, мы учились — три года обучали в нашем институте. Сейчас не учатся и три месяца. Не посещая занятий, получают удостоверения. Что, в Узбекистане нет законов?»

«Количество аварий растёт по часам. Слава Богу, от коронавируса у нас потери были не такими большими. Но если на этом фоне посмотреть на безопасность дорожного движения, каждый день… Почему? Не учились. В некоторых случаях даже не посещают, получают [права], заплатив деньги», — заявил президент.





Нигматилла Юлдашев и Пулат Бобожонов (второй и третий слева). Фото: Пресс-служба президента.

«Если мы это сами не признаем, если продолжим закрывать глаза на это, это так и будет продолжаться. Для решения этой проблемы Давлетову (министру юстиции), Бобожонову, Юлдашеву (генеральному прокурору): в первую очередь коренным образом усовершенствовать систему обучения. Во-вторых, в течение месяца подготовить предложения по внесению дополнений в законодательство об ужесточении наказания за такое преступление, как выдача удостоверений без обучения», — сказал он.

Президент также поручил Пулату Бобожонову и министру транспорта Илхому Махкамову вместе с хокимами областей каждые 15 дней предоставлять данные об аварийности и смертности в ДТП в разрезе областей.