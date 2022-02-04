С 4 февраля регистрационно-экзаменационные отделы и отделения УБДД ГУВД Ташкента перестали принимать теоретические и практические экзамены для выдачи водительских удостоверений, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

С этого дня экзамены в столице сдаются только в Едином экзаменационном центре, открытом компанией Autodriver Study в Сергелийском районе. «Газета.uz» писала о его открытии 3 февраля.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГУБДД, в других областях Узбекистана экзамены продолжат принимать в РЭО, пока не будут открыты частные экзаменационные центры.

Заместитель министра внутренних дел Бекмурод Абдуллаев на открытии центра сообщил, что автоматизированные экзаменационные центры будут построены и сданы в эксплуатацию во всех регионах в течение 2022−2023 годов.

Постановлением президента от 7 декабря 2020 года (ПП-4913) «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сферы, регулируемые государством», с 1 апреля 2021 года лицензированным автошколам предоставлено право на проведение теоретических и практических экзаменов на получение водительского удостоверения на право управления всеми категориями автомототранспортных средств (кроме трамвая и троллейбуса).

В регионах, где начинают работу частные компании, регистрационно-экзаменационные отделы УБДД перестают принимать экзамены по вождению (со дня действия лицензии предприятия).

Предприниматели в рамках обязательств должны создать современные автодромы и оснастить их автоматизированными специальными транспортными средствами, теоретические и практические экзамены должны проводиться и оцениваться без участия человеческого фактора, т. е. полностью в автоматизированном режиме.

При этом экзамены проводятся под непосредственным либо онлайн-контролем представителя Службы безопасности дорожного движения.

Размеры платежей за услуги компании устанавливают самостоятельно, поступающие денежные средства остаются в их распоряжении в полном объёме.

Успешно сдавшие экзамены получают специальные защищённые сертификаты, на основе которых выдаются водительские удостоверения (в центрах государственных услуг или органах внутренних дел).

4 мая 2021 года было принято постановление Кабинета министров (ПКМ №272) «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере проведения экзаменов для получения водительского удостоверения на право управления автомототранспортным средством», где прописаны требования к автодромам, проведению экзаменов и другое.