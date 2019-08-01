Компания Avtotest Report заявила о прекращении деятельности по повышению квалификации водителей автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Это произошло за день до вступления в силу требования о наличии у всех водителей юрлиц сертификата о прохождении курса повышения квалификации.

«На фоне вновь обострившихся инсинуаций и информационных атак на компанию руководство и коллектив ООО „Avtotest Report“ приняли решение прекратить свою деятельность по повышению водителей автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам», — говорится в официальном заявлении на сайте компании.

«В средствах масс-медиа и социальных сетях муссируются тезисы, «изобличающие» в нашей компании монополиста в этой сфере. В итоге складывается такое мнение, что ООО «Avtotest Report» виновато лишь тем, что только оно обладает необходимой материально-технической и методологической базой для качественного и эффективного обучения и переобучения водителей. Это уничижает все старания и успехи нашей команды, дискредитирует наш имидж, — отмечается в заявлении.

В сентябре 2017 года правительство Узбекистана своим постановлением наделило Avtotest Report монопольным правом на повышение квалификации водителей автотранспортных средств, принадлежащих юрлицам. Повышение квалификации должно происходить каждые два года. В феврале 2018 года правительство отменило эту монополию. Однако, как заявил утром в четверг Антимонопольный комитет Узбекистана, Avtotest Report остается единственной компанией, имеющей лицензию на предоставление данных услуг, и может быть включен в реестр предприятий, занимающих монопольное положение.

«Создание компании „Avtotest Report“ базировалось, в первую очередь, на благородной идее внесения своего вклада в обеспечение безопасности на дорогах республики, повышение уровня компетентности водителей. В конце концов, мы хотели помочь государству и обществу в уменьшении смертей и травм в ходе автомобильных аварий, печальные сводки о которых мы читали и читаем каждый день», — отмечает компания.

«Ежедневно на улицах городов и сел погибают наши родные и близкие, женщины и дети, старики и отцы семейств. Мы не смогли остаться в стороне и всей командой взялись за усовершенствование методических пособий в сфере обучения и переобучения водителей, с нуля создали сеть инновационных автошкол, оборудованных по последнему слову техники и технологий. Мы обучили и выпустили тысячи водителей, для которых безопасность вождения — наиглавнейший принцип. Никто из других государственных и негосударственных организаций этой сферы не взялся за подобные проекты», — говорится в заявлении.

«Коррупция в автошколах не была искоренена. Водительские права продолжали оставаться объектом банального торга. Но по факту сегодня виноватым во всех бедах оказывается только „Avtotest Report“, которое больше всех старалось ради безопасности дорожного движения. С сегодняшнего дня ООО „Avtotest Report“ занимается только обучением водителей и разработкой учебных пособий», — заявили в компании.

«На выполнение всех имеющихся договорных обязательств потребуется некоторе время. Мы устали от оскорблений», — отмечается в заявлении.

Как будет соблюдаться требование законодательства о наличии у водителей транспорта юрлиц сертификата о прохождении курсов повышения квалификации, пока неизвестно.

«Газете.uz» не удалось уточнить число водителей, прошедших курсы повышения квалификации по настоящее время. По данным на март 2018 года на курсах Avtotest квалификацию повысили 25 тысяч человек.