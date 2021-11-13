За первые 10 месяцев в Узбекистане было официально зарегистрировано 7681 дорожно-транспортное происшествие, жертвами которых стали 1964 человека, 6886 человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Отметим, что эти цифры уже превысили показатели всего 2020 года, когда было зарегистрировано 6982 ДТП (на 13,7% меньше по сравнению с 2019 годом), в которых погибли 1962 человека (-6,3%) и был травмирован 6591 (-16,8%). Снижение в прошлом году могло быть связано с длительным карантином из-за пандемии коронавируса.

Согласно статистике, больше всего ДТП отмечено в Ферганской области — 1173, Ташкентской области — 1023 и Ташкенте — 842. Далее следуют Наманганская область — 830, Самаркандская — 825, Андижанская — 668, Кашкадарьинская — 418, Каракалпакстан — 379, Бухарская область — 321, Сурхандарьинская — 285, Хорезмская — 267, Навоийская — 256, Джизакская — 246 и Сырдарьинская — 148.

Источник: ГУБДД МВД,

Главными причинами аварий называются неправильная организация и неисправность дорог — 1782 (23,2%), пересечение пешеходами дорог в необозначенных местах из-за отсутствия пешеходных переходов — 1705 (22,2%) и несоблюдение установленного ограничения скорости — 1221 (15,9%).

Другие объективные и субъективные причины ДТП: выезд транспортных средств на встречную полосу в местах, где отсутствует разделитель направлений, — 683 (8,9%), наезд на пешеходов на пешеходных переходах — 584 (7,6%), неопытность водителя — 538 (7%), наезд на велосипедистов — 537 (7%), оставление детей без присмотра — 223 (2,9%), вождение в состоянии опьянения — 132 (1,7%), игнорирование сигналов светофора или дорожных знаков — 115 (1,5%), отсутствие дорожных знаков или неисправность светофоров — 107 (1,4%) и использование телефона во время управления автомобилем — 54 (0,7%).

В значительной части аварий участниками были пешеходы — 4709, из них 1268 — дети. С участием велосипедистов произошло 867 ДТП, мотоциклистов — 62. Большая часть ДТП, или 5187, произошли в дневное время, остальные 2497 — в ночное. В 7479 ДТП водители были мужчинами, в 202 — женщинами.