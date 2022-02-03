В Ташкенте начал работу Единый экзаменационный центр для сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Его презентация прошла 3 февраля, её посетил корреспондент «Газеты.uz».

В центре кандидаты на получение водительских удостоверений будут проходить теоретические и практические испытания. В новой системе сдачи экзаменов не будет задействован человеческий фактор, весь процесс автоматизирован, подчеркнули организаторы.

Напомним, 26 января глава государства Шавкат Мирзиёев на расширенном видеоселекторном совещании раскритиковал ситуацию с безопасностью на дорогах. По статистике только в 2021 году на дорогах погибло порядка 2000 человек. Президент поручил кардинально пересмотреть систему подготовки водителей.

В соответствии с постановлением Кабинета министров «О дополнительных мерах по привлечению частного сектора в сфере проведения экзаменов для получения водительского удостоверения на право управления автомототранспортным средством» от 4 мая 2021 года водители перед получением удостоверения могут пройти теоретический и практический экзамены на право управления автомототранспортным средством в частном автоматизированном центре и получить сертификат.

По новой системе сдачи экзаменов кандидат, придя в центр, должен правильно ответить на все теоретические вопросы и пройти практическую часть. В случае успешного выполнения этих двух действий он получает сертификат. Затем на его основании можно получить водительское удостоверение в ГУБДД или в центрах государственных услуг.

Записаться на сдачу экзамена можно на сайте Единого экзаменационного центра. Необходимо загрузить файлы (перечень документов указан на веб-ресурсе), верно заполнить необходимые ячейки и выбрать дату прохождения экзамена в ближайшие семь рабочих дней с момента регистрации.

Для проведения практического экзамена на автоматизированном автодроме есть транспортные средства категорий А, В, С, D, ВЕ, СЕ и DE. Прием практического экзамена у лиц с ограниченными физическими возможностями, допущенных по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами соответствующих категорий, осуществляется на транспортных средствах, конструкция которых отвечает имеющимся медицинским предписаниям.

Процесс прохождения теоретического и практического экзаменов подробно показан в видеоролике центра.

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Заместитель министра внутренних дел — начальник Департамента общественной безопасности Бекмурод Абдуллаев.







Заместитель начальника Департамента общественной безопасности МВД — начальник Службы безопасности дорожного движения Олим Саидов.



Директор Единого экзаменационного центра Дэниел Бёрк.



