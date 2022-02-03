За среду, 2 февраля, в Узбекистане было подтверждено 926 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 161 случай меньше, чем днём ранее (1087).

Общее количество случаев, зарегистрированных с марта 2020 года, достигло 226 тысяч.

В Ташкенте в этот день был выявлен 431 случаев, или на 158 случаев меньше, чем в предыдущий день.

В Ташкентской области было зарегистрировано 102 случая, в Ферганской области — 67 случаев, в Самаркандской — 51, в Каракалпакстане — 47, в Сурхандарьинской области — 46, в других регионах — от 12 (Сырдарьинская) до 28 (Андижанская и Наманганская области).

Количество случаев пневмонии, подтверждённых в среду, составило 188 (во вторник — 209).

В течение дня отмечено 4 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших, зарегистрированных официально, составляет 1575.

Накануне было объявлено, что согласно решению республиканской спецкомиссии учебные заведения страны возобновят обучение в очной форме с 7 февраля. Это решение было принято с учётом снижения заболеваемости коронавирусом в последние дни.

С учётом мирового опыта спецкомиссия также приняла решение сократить срок карантина по коронавирусу с 14 до 7 дней и отменить требование об обязательном 10-дневном карантине для прибывающих из восьми стран Европы, а также Австралии, Израиля и Египта.