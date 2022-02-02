Срок карантина для граждан, которые были в контакте с человеком, у которого был подтверждён коронавирус, сокращён в Узбекистане с 14 до 7 дней. Об этом со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19 сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Решение принято исходя из мирового опыта и с учётом того, что штамм «омикрон» коронавируса имеет более короткий инкубационный (скрытый) период.

Ранее мы писали, что согласно этому же решению учебные заведения страны возобновят обучение в очной форме с 7 февраля.