Школы, колледжи, лицеи и высшие учебные заведения (включая негосударственные образовательные учреждения) Узбекистана возобновят обучение в очной форме с 7 февраля. Об этом говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Спецкомиссия приняла решение о возращении к очной форме обучения с учётом снижения заболеваемости коронавирусом в последние дни.

«Распространенность заболевания составляет 0,8 (по данным экспертов ВОЗ, при показателе до 1,0 ситуация считается стабильной)», — говорится в сообщении.

Кроме того, наблюдается положительная динамика в статистике по приёму и выписке пациентов из стационаров и карантина.

«В 35−43% случаев источником инфекции является заболевший член семьи или родственник, в 6−7% — соседи больного, в 10−12% — общение в общественных местах и в 4−5% — общение на работе. Согласно анализу, заболеваемость среди детей детсадовского возраста (3−6 лет) ниже, чем среди детей того же возраста, находящихся на домашнем попечении (в 3−3,5 раза)», — говорится в сообщении.

Во всех учебных заведениях требуется носить маски, соблюдать дистанцию, правила личной гигиены и регулярно пользоваться антисептиками.

Учёба в средних и высших учебных заведениях должна была начаться после двухнедельных зимних каникул с 11 января, однако каникулы были продлены на две недели — до 24 января. Позже было принято решение с 24 января перевести образовательные учреждения (кроме детсадов) на обучение в режиме онлайн.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляли, что школы во всём мире должны оставаться открытыми, несмотря на продолжающееся распространение COVID-19, в частности, его штамма «омикрон». «Помимо обучения, школы также защищают благополучие уязвимых детей и обеспечивают доступ ко многим другим критически важным услугам. Школа для детей — это среда социального взаимодействия и отношений со сверстниками и учителями», — отмечалось в заявлении ЮНИСЕФ.