Решением Специальной комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане отменено требование прохождения 10-дневного карантина в домашних условиях или в гостинице для пассажиров авиарейсов из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Израиля, Италии, Нидерландов и Чехии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Требование действовало с начала декабря прошлого года, оно было введено в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон»

Кроме того, восстанавливается международное авиасообщение (въезд, выезд и въезд в страну транзитными рейсами) с Гонконгом, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Мадагаскаром, Мозамбиком, Намибией, Эсватини, Танзанией и Южно-Африканской Республикой. Это ограничение также вводилось в начале декабря. Граждане третьих стран, посетившие в последние 14 дней эти государства, теперь допускаются на территорию Узбекистана.

Ранее сообщалось, что срок карантина для граждан, которые были в контакте с человеком, у которого был подтверждён коронавирус, сокращён с 14 до 7 дней.