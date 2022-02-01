Президент Узбекистана Шавкат Мризиёев 28 января подписал указ «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы».

Документом утверждена государственная программа по реализации стратегии, разработанная на основе принципа «От Стратегии действий — к Стратегии развития», которая включает семь приоритетных направлений. В частности, в рамках третьего направления планируется ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста.

Экономика

Ожидается, что объём валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения в последующие пять лет увеличится в 1,6 раза за счет обеспечения стабильно высоких темпов роста в отраслях экономики. Его размер намечено довести до 4000 долларов на душу населения к 2030 году и создать предпосылки для вхождения в категорию «государств с доходом выше среднего».

Запланировано снижение годовой инфляции до 5% к 2023 году, а также сокращение дефицита госбюджета с обеспечением его размера с 2023 года на уровне не более 3% к ВВП.

Не менее 5% бюджета каждого района будет направляться на решение наиболее актуальных проблем, выявленных на основе предложений населения в рамках программы «Бюджет граждан». Уровень внешнего долга будет расти на уровне не более 4,5 млрд долларов в год.

Долю промышленности в ВВП планируется увеличить и добиться роста производства промышленной продукции в 1,4 раза. Для этого 23 крупных предприятия в сферах машиностроения, химии, нефти и газа, энергетики, горно-металлургической промышленности, транспорта должны самостоятельно выйти на внутренние и внешние финансовые рынки и привлечь средства для инвестиционных проектов путем получения международного кредитного рейтинга.

Энергоресурсы и промышленное производство

Кроме того, в рамках ускорения трансформационных процессов в энергетике поручено отменить монополию на поставку электроэнергии и внедрение рыночных механизмов в отрасли.

Кроме того, намечена либерализация рынка энергоресурсов и природного газа с установлением гарантий социальной защиты, широкое привлечение частных инвестиций в сферу, введение социальных норм потребления для защиты уязвимых слоев населения.

Намечено обеспечить бесперебойное снабжение нефтепродуктами отрасли экономики и население.

Также ожидается организация кластеров медной промышленности с тем, чтобы в два раза увеличить объём производства меди и другой продукции с использованием меди, а также выпускать продукцию на 8 млрд долларов.

Уровень переработки природного газа планируется довести с 8 до 20% и добиться объемов производства химической продукции до 2 млрд долларов.

В автопромышленности запланировано развитие кооперации и повышение уровня локализации с увеличением объема производства продукции в 1,4 раза и ее экспорта — в 2 раза. В Чирчике создадут промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения с переводом ряда заводов из Ташкента.

Производство строительных материалов и текстильной продукции в ближайшие пять лет будет увеличено в 2 раза, кожевенно-обувной продукции — в 3 раза, фармпродукции — в 3 раза, продукции с высокой добавленной стоимостью в электротехнической промышленности — в 2 раза и экспорта — в 3 раза, мебельной продукции — в 2,8 раза. Запланировано доведение уровня обеспечения внутреннего рынка отечественными лекарственными средствами до 80%,

Планируется также кардинальное увеличение объемов геологоразведочных работ, широкое привлечение в сферу частных инвесторов и передовых зарубежных компаний.

Ожидается прекращение монополий по 14 видам деятельности путем отмены исключительных прав и приватизации государственных компаний.

Программа также предусматривает бесперебойное обеспечение экономики электроэнергией, активное внедрение технологий «зеленой экономики» во все сферы, увеличение энергоэффективности экономики на 20%.

К 2026 году намечено увеличить объёмы выработки электроэнергии дополнительно на 30 млрд кВт/ч с доведением общих генерирующих мощностей до 100 млрд кВт/ч.

За счёт доведения доли возобновляемых источников энергии к 2026 году до 25% ожидается экономия до 3 миллиардов кубометров природного газа.

Намечено обеспечение стабильной работы энергосистемы Узбекистана и её надежности при взаимодействии с системами энергетики соседних государств.

Планируется также принять меры по производству и использованию электромобилей, сократить выбросы вредных газов в атмосферу на единицу ВВП отраслями экономики на 10%.

Развития цифровой экономики определяется в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза.

До конца 2026 года уровень цифровизации производственных и операционных процессов в реальном секторе экономики, в финансовой и банковской сферах намечено довести до 70%.

Объём индустрии программных продуктов запланировано увеличить в 5 раз, их экспорта — в 10 раз с доведением до 500 млн долларов.

Инвестиции

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

В последующие 5 лет поручено привлечь инвестиции в объеме 120 млрд долларов, в том числе 70 млрд долларов иностранных инвестиций.

На основе государственно-частного партнерства ожидается привлечение инвестиций в объеме 14 млрд долларов в энергетическую, транспортную сферы, сферы здравоохранения, образования, экологии, коммунальных услуг, водного хозяйства и другие отрасли.

Предусматривается установление взаимных внешнеэкономических связей между бизнесом регионов республики и зарубежных стран. В частности, намечено развитие инвестиционных и внешнеэкономических связей Сырдарьинской области с Китаем, Сурхандарьинской области с Россией, Джизакской области с Индией.

В Сурхандарьинской области появится Центр содействия инвесторам, в Навоийской области — Центра содействия бизнесу при НГМК, в Ташкенте — Центр передовых проектов и инжиниринг", в каждом районе — Центры инноваций и технологий для оказания практической помощи предпринимателям.

В столице ежегодно будет проводиться Ташкентский международный инвестиционный форум.

За пять лет оборот фондового рынка планируется увеличить с 200 млн долларов до 7 млрд долларов, завершить процесс трансформации в банках с госдолей и довести до конца 2026 года долю частного сектора в банковской системе до 60%.

Экспорт

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Объём экспорта в 2026 году планируется повысить до 30 млрд долларов (по итогам 2021 года — 16,6 млрд долларов), а долю частного сектора в экспорте — до 60%.

Запланировано увеличение экспорта автомобилей в три раза с доведением его до 1 млрд долларов, экспорта туристических, транспортных, информационных и иных услуг, в том числе услуг программирования, — в 1,7 раза с доведением объемов их экспорта до 4,3 млрд долларов.

Прогнозируется увеличение доли готовой продукции и полуфабрикатов в структуре экспорта в 3,3 раза (сейчас — 5,2 млрд долларов, 44% экспорта), числа предприятий-экспортеров — с 6500 до 15 тысяч и географии экспорта — с 115 до 150 стран.

200 компаний будут отобраны в рамках открытого конкурса для превращения их в ведущих экспортеров страны.

На приграничных территориях с соседними государствами появятся свободные торговые зоны.

Долю частного сектора в ВВП намечено довести до 80%.

Открытый диалог президента Узбекистана с предпринимателями будет проводиться ежегодно.

В регионах ожидается создание 200 новых промышленных зон, развитие системы бизнес-инкубаторов, развитие факторинговых услуг.

Налоговую нагрузку на предпринимателей планируется снизить с 27,5% до 25% к ВВП к 2026 году.

Земли

Доходы дехкан и фермеров намечено увеличить как минимум в два раза с обеспечением ежегодного роста объемов сельского хозяйства не менее чем на 5%.

Районы будут специализировать на выращивании конкретного вида продукции.

Планируется освоение 464 тысяч гектаров новых и выведенных из оборота земельных площадей путем выделения земель сельскохозяйственным кластерам на основе открытого конкурса. Сократятся 200 тысяч гектаров земельных площадей из-под хлопка и зерна с выделением их на основе открытого конкурса населению на условиях долгосрочной аренды.

Увеличение площадей интенсивных садов прогнозируется в три раза, теплиц — в два раза, экспортного потенциала дополнительно на 1 млрд долларов.

В рамках госпрограммы по коренному реформированию системы управления водными ресурсами и экономии воды планируется экономия не менее 7 млрд кубометров воды, уменьшение потребления электроэнергии на водохозяйственных объектах, внедрение системы управления водохозяйственными объектами на основе ГЧП.

Кроме того, ожидается расширение кормовой базы животноводства с увеличением объемов производства в 1,5−2 раза, животноводческой продукции в 1,5−2 раза.

Регионы и урбанизация

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

По 14 регионам в разрезе районов и городов будут реализованы пятилетние программы. Поручено увеличить объемы региональной экономики в 1,4−1,6 раза с обеспечением сбалансированного развития регионов.

В перспективе Самарканд и Наманган планируется превратить в «города-миллионники». Запланировано строительство и сдача в эксплуатацию первых массивов «Нового Андижана», рассчитанных на 450 тысяч жителей, доведение уровня урбанизации в Кашкадарьинской области до 50%.

Ожидается внедрение «Индекса комфорта городов» для оценки качества жизни населения в городах.

В четырех регионах филиалов появятся филиалы инновационного учебно-производственного технопарка INNO города Ташкента.

Предусматривается разработка генеральной схемы расселения населения, а также строительство в городах на месте ветхого жилья современных жилых массивов площадью более 19 миллионов квадратных метров на основе программ реновации и жилищного строительства, создание условий для переселения в новые массивы свыше 275 тысяч семей.

Продолжится строительство инженерных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» с учетом «точек роста» каждой местности.

Запланировано строительство и обновление в регионах около 80 тысяч км магистральных и распределительных электрических сетей, свыше 20 тысяч трансформаторных пунктов и более 200 подстанций.

Планируется доведение уровня обеспеченности питьевой водой населения до 87% (в 2020 году — 67,4%), обновление систем канализации в 32 крупных городах и 155 районных центрах.

За пределы Ташкента будет выведена системы очистки сточных вод, а также построены новые сооружения на основе ГЧП.

Туризм

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

В последующие 5 лет объём услуг должен увеличиться в 3 раза с созданием 3,5 млн новых рабочих мест в сфере.

Планируется развитие торговых услуг и придорожного сервиса путем создания в 130 современных рынков и торговых комплексов, а также 65 крупных и 5000 малых сервисных объектов придорожной инфраструктуры.

Ожидается сокращение доли теневой экономики в сфере услуг в 3 раза (сейчас это более 50% ВВП).

Предприниматели получат больше льгот для повышения привлекательности сферы услуг.

Число местных туристов планируется довести до свыше 12 миллионов, зарубежных туристов — до 9 миллионов, а также увеличить численность занятого населения в сфере туризма — в 2 раза с доведением их числа до 520 тысяч.

В Зааминском, Фаришском, Бахмальском районах и Айдар-Арнасайской системе озер будут построены дополнительные туристические зоны и зоны отдыха и реализованы проекты на сумму 300 млн долларов с созданием 25 тысяч рабочих мест.

Запланировано увеличение объема туристических услуг как минимум в 10 раз в последующие 5 лет путем трансформации Самарканда в «Врата туризма». В 2022 году будет создан туристический центр Самарканда, включающего в себя исторический комплекс «Вечный город» с необходимой инфраструктурой.

Программу по развитию экотуризма намечено реализовать в Каракалпакстане и Приаралье, паломнического и экологического туризма — в Навоийской области, отдельные программы по туризму в Хорезмской, Бухарской и Ташкентской областях, а также ожидается улучшение туристической инфраструктуры в Ташкенте.

Предусматривается развитие единой транспортной системы во взаимосвязи со всеми видами транспорта, создание условий для ежедневных поездок на рейсовых транспортных маршрутах между крупными городами, а также совершенствование системы общественного транспорта и развитие его инфраструктуры в Ташкенте и регионах.