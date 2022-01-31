На презентации, проведённой для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в воскресенье, был поднят вопрос расширения мощностей системы электроснабжения, сообщила пресс-служба главы государства.

25 января в региональной энергосистеме произошёл технический сбой, затронувший все электростанции страны и создавший чрезвычайную ситуацию. Отключение электроэнергии также затронуло юг Казахстана и весь Кыргызстан.

В сообщении пресс-службы президента Узбекистана говорится, что к этой ситуации привело «много причин».

«Единая энергосистема не полностью закольцована магистральными линиями мощностью 200−500 кВ. В основной части Северо-Западного и Юго-Западного узлов нет сетей мощностью 500 кВ. Некоторые магистрали проходят по территории сопредельных государств», — отмечается в сообщении.

Протяженность линий электропередачи. Кадр «Узбекистан 24».

Количество имеющихся подстанций и трансформаторов. Кадр «Узбекистан 24».

Для обеспечения стабильности энергосистемы в стране планируется создать единую кольцевую систему за счёт строительства сетей мощностью 500−750 кВ. К 2026 году общую генерирующую мощность намечено увеличить до 27,4 тысячи МВт и годовую выработку — до 110 миллиардов кВтч. Тогда все регионы страны будут надёжно соединены сетями 500−750 кВ с созданием единой системы, отмечается в сообщении.

Замминистра энергетики Шерзод Ходжаев, председатель «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинов и глава «Национальных электрических сетей Узбекистана» Дадажон Исакулов. Кадр «Узбекистан 24».

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость реформирования системы электроэнергетики и развития взаимодействия с соседними странами. Он поручил подготовить проект постановления об увеличении электрогенерирующих мощностей и автоматизации электроснабжения.

«Главная цель — повышение стабильности энергосистемы и бесперебойное обеспечение населения электричеством», — отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Правительственная комиссия под председательством премьер-министра, образованная по поручению президента, продолжает расследование причин аварии.

Комиссия причин сбоя пока не называла, однако представитель Министерства энергетики Узбекистана сообщал, что неисправность произошла на Сырдарьинской ТЭС: «Была потеряна большая мощность в 1600 МВт (общая мощность ТЭС — 3200 МВт — ред.). В результате [срабатывания] противоаварийной защиты генерирующие мощности во всей республике были отделены от системы».

Казахстанский оператор электрических сетей KEGOC также отмечал, что причиной сбоя в энергосистеме региона стали неполадки на Сырдарьинской ТЭС.