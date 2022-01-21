Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 20 января прокомментировал планы правительства либерализовать цены на энергоресурсы в Узбекистане.

В ноябре «Газета.uz» со ссылкой на бюджетное послание правительства сообщала, что тарифы (на электроэнергию, газ, горячую воду и теплоснабжение, холодную воду и канализацию) в 2022 году планируется индексировать, то есть повысить.

Исходя из расчётов Счётной палаты, тарифы на энергоресурсы и коммунальные услуги могут вырасти в среднем на 27%. В частности, стоимость электроэнергии может увеличиться на 33%, газа — на 21%, горячей воды и отопления — на 20%, холодной воды и канализации — на 34%.

«Вопрос либерализации цен на энергоресурсы стоит на повестке дня. Правительство работает над различными вариантами. Конечно же, мы должны пройти через это. Это нужно понять правильно», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ назвал неправильным сравнивать ситуацию с повышением цен на сжиженный газ в Казахстане, которая привела к протестам и беспорядкам, с положением в Узбекистане.

«Каждая страна определяет эту ситуацию, исходя из своих экономических условий, экономического потенциала, экономических реформ. Поэтому этот вопрос стоит на повестке дня как один элемент наших экономических реформ. Этот процесс будет реализован в будущем», — заявил он.

Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса. Центробанк в основном сценарии развития экономики ожидал, что регулируемые цены (на энергоресурсы, коммунальные услуги и другое) будут полностью либерализованы в 2022 году или поэтапно в 2022—2023 годах.