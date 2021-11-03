Правление Центрального банка одобрило предварительный концептуальный проект «Основных направлений денежно кредитной политики на 2022 год и период 2023—2024 годов».

При разработке основных направлений денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023—2024 годов, в первую очередь, ЦБ учитывал цели обеспечения ценовой и финансовой стабильности в экономике и снижения инфляции до целевого уровня (таргета) 5% к концу 2023 года.

ЦБ отмечается, что остается высокий уровень неопределенности относительно будущих изменений внешних и внутренних экономических условий. В этой связи, учитывая масштабы и продолжительность воздействия внешних и внутренних факторов среднесрочных прогнозов макроэкономического развития, были разработаны базовый и альтернативный сценарии.

При разработке данных сценариев принимались во внимание изменения внешнеэкономических условий, прогнозы международных финансовых институтов по мировой экономике и ценам на основные экспортные товары, ожидаемые ситуации в странах — основных торговых партнерах и вероятные тенденции во внутренних экономических условиях.

Ситуация с пандемией рассматривалась в качестве важного критерия при определении условий сценариев, поскольку ход процесса вакцинации в мире становится основным фактором, определяющим быстрое восстановление экономического роста в развитых странах и относительно медленное восстановление в развивающихся странах.

Кроме того, в этом году, в качестве важных факторов при расчетах, учитывались изменения климата и предложение основных продовольственных товаров, показатели финансовой стабильности, а также планируемые реформы и их ожидаемые результаты.

Основной сценарий

В основном сценарии макроэкономического развития ожидается постепенное улучшение внешних и внутренних экономических условий, без значительных внешних рисков. Ситуация с пандемией нормализуется, долгосрочные ограничения на миграцию человеческих ресурсов и трансграничные перемещения не будут введены.

Условия данного сценария предполагают сохранение высоких темпов роста экономической активности, а также полное восстановление инвестиционного и потребительского спроса до допандемического уровня.

Согласно расчетам ЦБ в рамках данного сценария, объем валового внутреннего продукта в 2022 году достигнет своего потенциального уровня и реальные темпы экономического роста составят 5,5−6,5%, а в 2023—2024 годы около 6%.

В качестве основных движущих сил экономического роста в основном сценарии рассматриваются частные внутренние и иностранные инвестиции и структурные реформы в различных секторах экономики.

Задачи обеспечения макроэкономической стабильности обуславливают проведение постепенной фискальной консолидации и в этой связи прогнозируется сокращение общего фискального дефицита до 2−3% в 2023—2024 годах.

Исходя из влияния вышеприведенных факторов и степени либерализации регулируемых цен, ожидается, что уровень инфляции составит 8−9% в 2022 году и снизится до 5% в 2023—2024 годы.

Альтернативный сценарий

Условия альтернативного сценария макроэкономического развития основаны на таких предположениях как неблагоприятное формирование внешних экономических условий в результате сохранения напряженной ситуации с пандемией и замедление экономической активности.

Согласно этому сценарию, реальный рост объемов валового внутреннего продукта может составить 3−4% в 2022 году. С переходом ситуации в нормальную фазу будет наблюдаться восстановление экономической активности и валового спроса с 2023 года, и, по оценкам, реальный рост ВВП в 2023 году составит 4,8−5,8%, а в 2024 году — 5,5−6,5%.

При этом, в целях поддержки внутренней экономической активности, в 2022 году будет продолжено фискальное стимулирование, и ожидаемый фискальный дефицит составит около 4−5% к ВВП. С 2023 года начнется фискальная консолидация для обеспечения макроэкономической стабильности и прогнозируется сокращение фискального дефицита до 3−4% в 2023 году и до 2−2,5% к ВВП в 2024 году.

Формирование макроэкономического развития по условиям альтернативного сценария потребует отложения либерализации регулируемых цен на будущие периоды, отмечает ЦБ. В результате в условиях данного сценария прогнозируется уровень общей инфляции 7,5−8,5% в 2022 году и около 5,6−6,6% в 2023 году.

В каждом из вышеперечисленных сценариев основной целью денежно-кредитной политики является обеспечение ценовой и финансовой стабильности в экономике и достижение целевого показателя (таргета) инфляции, подчеркивает регулятор. При этом степень жёсткости денежно-кредитных условий будет определяться в зависимости от формирования ситуации, заложенной в сценариях.

Если в основном сценарии условия денежно-кредитной политики сохраняются относительно жесткими, то в альтернативном сценарии могут быть приняты меры для незначительного смягчения денежно-кредитных условий, а также для обеспечения равновесия между стимулированием экономики в целях поддержания экономической активности и стабильностью цен.

В ближайшие годы, наряду с дальнейшим совершенствованием операционного механизма и развитием денежного рынка, в центре внимания Центрального банка будут находится меры по реализации следующего этапа реформ на внутреннем валютном рынке, усилению аналитического и прогнозного потенциала и повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Задача повышения эффективности трансмиссионного механизма связана с развитием финансового рынка, в частности рынка государственных ценных бумаг, увеличением размера рынка частного капитала и развитием небанковских институтов финансового посредничества в экономике.

Особое внимание следует уделить вопросам устранения долгосрочных факторов инфляции в последующие годы, указывает Центробанк. В первую очередь, это требует реализации таких мер как, развитие конкуренции на потребительском рынке, увеличение объемов производства потребительских товаров, снижение уровня концентрации импорта, развитие торговой и сервисной инфраструктуры в регионах.

Успешная реализация данных структурных реформ после достижения целевого уровня (таргета) инфляции позволит постепенно перевести денежно-кредитные условия в нейтральные, следует из проекта.

Полностью с документом на узбекском можно ознакомиться по ссылке.