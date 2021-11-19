Президент Шавкат Мирзиёев 11 ноября подписал постановление о создании кластера сельскохозяйственного машиностроения в Чирчике (ПП-7).

Согласно документу, Ташкентский завод сельскохозяйственной техники, Агрегатный завод, предприятия «Технолог», «Технолог-Стан» и «Агросаноатмашинвест» поэтапно передислоцируют часть производственных мощностей на территории Чирчикского завода сельскохозяйственной техники в Чирчике, где уже начата подготовительная работа, включая строительно-ремонтные работы.

За счёт передачи доли государства в Ташкентском заводе сельхозтехники, Чирчикском заводе сельхозтехники, Агрегатном заводе, «Технологе» и «Агросаноатмашинвесте» создаётся «Ташкентский тракторный завод». В течение трёх месяцев к ТТЗ присоединятся указанные заводы, включая «Технолог-Стан».

Агентство по управлению государственными активами выставит на аукционные торги высвобождаемся земельные участки, зданий и сооружения этих предприятий на основе договора по оказанию услуг с собственниками высвобождаемых активов.

При этом АУГА совместно с хокимиятом Ташкента в месячный срок должны внести в Кабинет министров предложение о рациональном использовании земли Ташкентского завода сельхозтехники, в том числе создание на части его территории зелёного общественного парка, предназначенного для прогулок населения.

Министерству финансов поручено выделить ТТЗ 100 млрд сумов из госбюджета (изначально планировалось 500 млрд сумов) сроком на один год по основной ставке Центрального банка (14%) для финансирования расходов, связанных с передислокацией предприятий, приобретением акций акционеров, требующих обратного выкупа своих акций. Ссуду планируется покрыть за счёт средств от продажи высвобождаемых активов на аукционе.

При этом разрешается реализация высвобождаемых активов, которые находятся в залоге в качестве обеспечения обязательств перед банками, а также разделять их на лоты.

Согласно постановлению, государственная доля ТТЗ передаётся в доверительное управление компании «Узавтосаноат» сроком на два года. При реализации проекта кластера при необходимости строительно-монтажные работы будут проводиться параллельно с разработкой проектно-сметной документации.

«Узавтосаноат» поручено установить сотрудничество «с авторитетными зарубежными конструкторскими центрами для производства современных доступных для потребителей и недорогих тракторов и навесных прицепов».

С 1 января 2022 года отечественным производителям с уровнем локализации не менее 25% разрешается или их уполномоченным дилерским организациям одновременное использование следующих субсидий на сельхозтехнику, поставляемую потребителям:

Субсидий в размере 15% стоимости сельхозтехники. При этом субсидии в первую очередь направляются на погашение задолженности по кредитам или лизигнгу, привлеченным на покупку сельхозтехники;

Субсидий на процентные расходы при закупке сельхозтехники на основе кредита или лизинга. Часть процентных расходов, превышающая 10 процентных пунктов, покрывается Фондом государственной поддержки сельского хозяйства.

В качестве исключения эти субсидии до 31 декабря 2023 года распространяются на сельхозтехнику, поставляемые предприятиями, передислоцируемыми в Чирчик и находящимися в Ташкентском заводе сельхозтехники и на его территории на основе договоров аренды.

Отечественные производители сельхозтехники освобождаются от таможенных платежей (за исключением НДС и таможенных сборов) при импорте не производимых в Узбекистане запасных частей и комплектующих для производства и сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники по перечням на срок до 1 января 2025 года (было 1 января 2022 года).





В июле 2021 года «Газета.uz» сообщала, что заводы сельхозтехники в Ташкенте и Чирчике, Ташкентский агрегатный завод (на его месте планировалось построить доступные дома в 12, 14, 16 этажей), предприятия «Технолог» и «УзКлаас Агро» будут размещены в одном месте и объединены в промышленный кластер. Ожидается, что будут оптимизированы 1,2 тысячи единиц оборудования и устройств, 28 видов техники, загрузка производственных мощностей будет увеличена до 85%, локализация — до 50%. В результате ожидается снижение себестоимости продукции на 20% и повышение рентабельности предприятий на 10%.