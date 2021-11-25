Министерство финансов Узбекистана представило проект закона о государственном бюджете на 2022 год, сообщила пресс-служба Минфина. При этом Минфин опубликовал документ в своих аккаунтах в социальных сетях, но не разместил его для общественного обсуждения на портале СОВАЗ, как это было сделано в прошлом году. В пресс-службе министерства «Газете.uz» сообщили, что это связано с задержкой разработки законопроекта.

Проект госбюджета на 2022 год и целевые показатели бюджета на 2023−2024 годы (PDF) разработаны на основе прогноза основных макроэкономических показателей.

Старый прогноз

№ Показатели Прогноз на 2021 год Целевые ориентиры 2022 год 2023 год 1. Валовый внутренний продукт, млрд сумов 688 936 843 191 985 377 2. Темп роста валового внутреннего продукта, % 5,1 5,8 5,4 3. Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, % 9,0−10,0 10,0−11,0 7,0−8,0 4. Темп роста промышленной продукции, % 5,8 7,6 6,0 5. Темп роста производства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, % 3,5 3,5 3,6 6. Темп роста розничного товарооборота, % 5,9 7,9 9,8

Новый прогноз

№ Показатели Прогноз на 2021 год Прогноз на 2022 год Целевые ориентиры 2023 год 2024 год 1. Валовый внутренний продукт, млрд сумов 688 936 839 989 972 701 1 126 753 2. Темп роста валового внутреннего продукта, % 5,1 6,0 6,2 6,6 3. Индекс потребительских цен к декабрю прошлого года, % 9,0−10,0 9,0 5,0 5,0 4. Темп роста промышленной продукции, % 5,8 7,0 8,0 9,6 5. Темп роста производства в сельском, лесном и рыбном хозяйствах, % 3,5 3,3 3,5 3,6 6. Темп роста розничного товарооборота, % 5,9 9,3 9,8 10,7

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году прогнозируется на уровне 839,9 трлн сумов, что чуть ниже первоначального целевого ориентира (843,2 трлн сумов). По прогнозам темпы роста ВВП составят 6% (против целевого ориентира 5,8%). Ожидается, что рост будет обеспечен за счёт увеличения промышленного производства на 7%, сферы услуг — на 6,4%, сельского хозяйства — 3,3%.

Тенденция к снижению инфляции сохраняется, и в 2022 году ожидается, что этот показатель составит около 9% (ранее прогнозировалось на уровне 10−11%).

«Эти показатели развития нацелены на достижение качественного продолжения структурных реформ, начатых в каждой сфере», — отметили в Минфине.

По данным министерства, среднесрочная бюджетная политика Узбекистана будет реализовываться в соответствии с приоритетами социально-экономического развития страны:

обеспечение социальной направленности фискальной политики, включая развитие образования, здравоохранения и социальной защиты; снижение бедности, развитие системы работы «махаллабай» (в разрезе махаллей), создание рабочих мест; поэтапное внедрение системы «бюджета, ориентированного на результат» при формировании бюджета; для обеспечения стабильности госбюджета, основываясь на передовой международной практике и рекомендациях экспертов международных финансовых институтов, планируется разработать и ввести в бюджетное законодательство долгосрочные ограничения налогово-бюджетной политики — «Фискальные правила»; дальнейшее расширение активного участия населения в процессе распределения бюджетных средств для повышения прозрачности бюджета, обеспечения общественного контроля за использованием бюджетных средств; связь бюджетных расходов с целями устойчивого развития и тем самым ускорение достижения национальных целей в области устойчивого развития.

Старый прогноз

№ Показатели Прогноз на 2021 год Бюджетные ориентиры на: 2022 год 2023 год I. Доходы консолидированного бюджета 178 712,4 208 371,3 238 954,0 1. Доходы государственного бюджета 147 202,3 173 550,2 200 708,6 2. Доходы государственных целевых фондов * 26 173,9 28 251,7 30 544,5 3. Поступления в Фонд реконструкции и развития Узбекистана 5 336,2 6 569,4 7 700,8 II. Расходы консолидированного бюджета 216 246,6 231 338,9 258 096,0 1. Расходы государственного бюджета * 149 950,5 163 780,4 183 675,0 2. Расходы государственных целевых фондов 40 772,5 46 709,1 51 720,2 3. Расходование средств Фонда реконструкции и развития 13 423,6 6 569,4 7 700,8 4. Расходы на государственные программы за счёт внешнего долга 12 100,0 14 280,0 15 000,0 III. Трансферты в государственные целевые фонды 15 928,9 17 930,2 21 097,2 IV. Сальдо консолидированного бюджета (профицит +, дефицит -) -37 534,2 -22 967,6 -19 142,1 V. Сальдо государственного бюджета и государственных целевых фондов

(профицит +, дефицит -) -17 346,8 -8 687,6 -4 142,1 VI. Погашение государственного долга 7 767,7 10 316,8 12 478,2

Новый прогноз

№ Показатели Прогноз на 2021 год Прогноз на 2022 год Бюджетные ориентиры на: 2023 год 2024 год I. Доходы консолидированного бюджета 178 712,4 254 570,5

276 673,9 316 482,5 1. Доходы государственного бюджета 147 202,3 199 500,0

214 529,2 249 319,1 2. Доходы государственных целевых фондов * 26 173,9 31 923,9

35 160,2 38 318,4 3. Поступления в Фонд реконструкции и развития 5 336,2 8 495,3

11 312,4 12 389,3 4. Доходы внебюджетных фондов бюджетных организаций

14 651,4

15 672,1

16 455,7

II. Расходы консолидированного бюджета 216 246,6 280 116,7 304 584,4 347 228,6 1. Расходы государственного бюджета * 149 950,5 188 914,5 202 669,0 238 545,1 2. Расходы государственных целевых фондов 40 772,5 58 730,1

62 782,7 67 678,6 3. Расходование средств Фонда реконструкции и развития 13 423,6 7 161,1

10 112,4 11 117,3 4. Расходы внебюджетных фондов бюджетных организаций

14 614,5

15 564,4

16 270,0

5. Расходы на государственные программы за счёт внешнего долга 12 100,0 10 696,5

13 455,8 13 617,6 III. Трансферты в государственные целевые фонды 15 928,9 26 451,1

28 244,4 30 356,6 IV. Сальдо консолидированного бюджета (профицит +, дефицит -) -37 534,2 -25 546,1

-27 910,5 -30 746,2 V. Сальдо государственного бюджета и государственных целевых фондов

(профицит +, дефицит -) -17 346,8 -16 220,7

-15 762,3 -18 586,2 VI. Погашение государственного долга 7 767,7 10 172,3

11 394,3 15 098,9

* Без учета трансфертов в государственные целевые фонды.

Исходя из этих целей, консолидированные доходы госбюджета (доходы госбюджета, доходы государственных целевых фондов и поступления в Фонд реконструкции и развития) на 2022 год ожидаются на уровне 254,5 трлн сумов (на 22% больше прошлогоднего прогноза), а доходы самого бюджета — 199,5 трлн сумов (на 15% больше).

При этом консолидированные расходы госбюджета могут составить 280,1 трлн сумов (на 21% больше прошлогоднего прогноза), что на 10% больше консолидированных доходов и на 29,5% больше прогнозируемых расходов в этом году. Этот показатель составляет 33,3% ВВП. «Другими словами, государство берет 1 сум из каждых 3 сумов, созданных экономикой, и перераспределяет их по своему усмотрению», — пояснил экономист Отабек Бакиров.

В результате отрицательное сальдо консолидированного бюджета достигнет 25,5 трлн сумов и продолжит расти в следующие два года.

Расходы самого бюджета на 2022 год оцениваются в 188,9 трлн сумов, что на 15,3% больше прогноза и на 5,3% меньше доходов. Но расходы государственных целевых фондов почти на 84% больше их доходов.

Для повышения охвата бюджета и обеспечения полноты в соответствии с международными стандартами управления государственными финансами, с 2021 года в состав консолидированного бюджета включены планируемые расходы на государственные программы за счет внешнего долга. В 2022 году эти расходы прогнозируются в размере 10,1 трлн сумов.

В результате в следующем году бюджеты госбюджета и государственных целевых фондов запланированы с дефицитом в размере 16,2 трлн сумов (на 86% больше прогноза) или 1,9% к прогнозируемому ВВП, а дефицит консолидированного бюджета — 25,5 трлн сумов или 3% к прогнозируемому ВВП.

В то же время в соответствии со статьей 11 законопроекта вводится бюджетное правило, гарантирующее, что в ближайшие годы дефицит консолидированного бюджета не превысит 3% ВВП.

Дефицит госбюджета и госцелевых фондов будет компенсирован за счет привлечения государственного внутреннего и внешнего долга и остаточных средств бюджетов на начало года, дефицит ФРРУ — за счет собственных средств.

Кроме того, устанавливается, что размер остатка госдолга, привлеченного от имени и под гарантию Узбекистана, не должен превышать 60% к ВВП текущего года.

При этом, в 2022 году предельный чистый объем новых годовых соглашений по привлечению внутреннего и внешнего долга от имени и под гарантию Узбекистана планируется установить в размере 4,5 млрд долларов, из них для финансирования дефицита госбюджета — 2,5 млрд долларов, для финансирования инвестиционных проектов — 2 млрд долларов.

Ограниченный чистый объем государственных ценных бумаг, выпущенных от имени Узбекистана, планируется определить на уровне 6 трлн. Предлагается не включать в него государственные ценные бумаги, выпущенные в течение финансового года и погашенные в текущем году.

Статья 12 законопроекта определяет правила распределения налогов и неналоговых доходов между бюджетными единицами. В дополнение к текущему порядку в бюджеты районов и городов в полном объеме планируется зачислять налог на имущество и земельный налог с юридических лиц (сейчас эти налоги зачисляются в областные и городские бюджеты).

Помимо поступления по акцизному налогу на услуги мобильной связи и алкогольную продукцию, включая пиво, в бюджеты Каракалпакстана, областей и Ташкента перечисляются поступления по акцизу на табачные изделия.

Кроме того, с 2022 года следующие виды расходов планируется финансировать из местных бюджетов:

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных организаций, учреждений здравоохранения, а также ремонтно-восстановительные работы на объектах в рамках мероприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель;

ремонт территорий, прилегающих к многоквартирному жилому фонду, и капитальный ремонт тепловых сетей и котельного оборудования теплоснабжающих организаций;

бесплатные адвокатские услуги для малообеспеченным и нуждающимся слоям населения.

Законопроект также предусматривает, что во всех районах (городах) 5% утвержденных общих расходов бюджетов будет направлено на мероприятия, определенные на основании общественного мнения.

Тенденция последних лет показывает, что после утверждения бюджета в течение года его расходы могут повыситься. Например, в 2021 году расходы госбюджета увеличивались два раза за год. Президент Шавкат Мирзиёев после рассмотрения поправок в закон о госбюджете на 2021 год в парламенте 2 июля увеличил предельные размеры ассигнований, выделяемых министерствам и ведомствам, сначала на 13,1 трлн сумов ($1,2 млрд) — с 135,8 трлн до 148,9 трлн сумов, а 6 ноября— на 11,69 трлн сумов ($1,09 млрд по курсу ЦБ на 10 ноября), то есть с 148,9 до 160,6 трлн сумов.