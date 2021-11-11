Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 1 ноября анонсировал выделение 58 трлн сумов на сферы образования и медицины. За счёт этих средств, помимо прочего, планируется построить 40 школ. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году, но всё равно недостаточно для решения проблемы переполненных классов.

За последние пять лет число школ, согласно статистике на сайте Министерства народного образования, увеличилось всего на 437 — с 9692 в 2016 году до 10129 в 2021 году. Но только часть этого роста приходится на строительство новых школ. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом число образовательных учреждений уменьшилось на 64 — до 9628, а в 2018 году оно выросло на 63 — до 9691.

Министр народного образования Шерзод Шерматов весной объяснял это тем, что после перехода на 11-летнее образование здания около 400 профессиональных колледжей были возвращены школам.

В 2016—2018 годах было построено 65 новых школ, в 2018—2020 годах — 56, в инвестиционной программе 2021 года запланировало строительство 23 школ. При этом в сентябре 2019 года президент сообщал, что за последние два года в стране построено 238 новых школ.

Глава МНО Шерзод Шерматов отмечал, что на сегодняшний день число учащихся (6,24 миллиона) в стране значительно превышает проектные мощности школ (5,06 миллиона). Такое положение приводит к переполненности классов и учёбе в две-три смены. Чтобы дети обучались в школах по минимальным стандартам, необходимо расширить их вместимость на 1,2 миллиона.

«По этой причине свыше 70% наших школ работают в две смены. Все просят обучение в одну смену. Это не так просто, для этого требуются огромные ресурсы. Если тенденция продолжится, то разница продолжит расти», — пояснял Шерзод Шерматов.

Министр отмечал, что на реконструкцию и строительство 2615 школ в 2018—2020 годах было выделено в три-четыре раза больше средств, чем в 2016-м и в предыдущие годы. В 2021 году планируется отремонтировать 689 и построить 23 школы.

«Из-за роста численности населения и накопившихся за многие годы проблем нужны строительство и ремонт 3007 школ (135 — строительство, 1177 — реконструкция, 1695 — капитальный ремонт). Если добавить к ним такие проблемы, как состояние спортзалов, столовых, печи-буржуйки, ограждение, то для решения этих проблем потребуется примерно 36,8 трлн сумов (3,5 млрд долларов по курсу Центробанка на 4 мая). А сумма нашей инвестиционной программы на год составляет около 2 трлн сумов», — заявлял он.

Министр призывал депутатов при утверждении государственного бюджета увеличить средства, выделяемые для реконструкции и строительства школ, в том числе на уровне местных бюджетов.

В 2022 году государство планирует построить 40 новых школ и отремонтировать 235 школ. Как уточнили «Газете.uz» в Министерстве финансов, на строительство 40 новых школ планируется направить 410 млрд сумов из госбюджета, то есть чуть больше 10 млрд сумов на одну школу. Количество мест пока уточняется. Ремонт 235 школ предварительно оценивается в 1,2 трлн сумов.

Равные ли возможности?

Президентская школа. Фото: УзА

При таких темпах строительства новых школ проблему с переполненностью классов и малой вместимости не решить в короткие сроки. В частности, для расширения вместимости образовательных учреждений на 1,2 миллиона человек необходимо построить условно 1000 школ на 1200 мест каждая. Если строить по 40 школ в год, для решения проблемы потребуется 25 лет (при условии, что количество учеников не изменится, но оно с каждым годом растёт).

Шерзод Шерматов предупреждал, что если тенденция продолжится, то разница между числом учеников и мощностями школ к 2025 году может вырасти до 2 миллионов. «А это значит, что школы могут оказаться в сложной ситуации», — отмечал он.

Автор блога Mirkonomika экономист Миркомил Холбоев считает, что поскольку государство взяло на себя обязательство по предоставлению базового образования, оно должно стремиться обеспечить его равным для всех, поскольку от этого зависит будущее детей. Статья 4 закона «Об образовании» среди основных принципов в области образования перечисляет обеспечение равных возможностей для его получения.

«Однако в последнее время в нашей стране наблюдается противоположная тенденция. Правительство само создаёт неравенство в образовании. Например, в отдельных районах зимой дети обучаются в холодных школах (или переполненных классах), а в президентских школах детям предоставляются условия, которых нет ни в одной другой школе. То есть несмотря на то, что в некоторых школах нет даже минимальных стандартов, в некоторых школах есть все условия, хотя на оба типа школ тратятся деньги налогоплательщиков», — написал он.

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев посещает школу в Гузарском районе. Учащиеся и учитель в классе находятся в верхней одежде, 29 ноября 2019 года. Фото: Хокимият Кашкадарьинской области

Откладывание строительства школ для тех, кто нуждается в новых школах, может привести к негативным последствиям в будущем, говорится в публикации Mirkonomika.

Согласно данным портала государственных закупок, на строительство президентской школы в Бухаре в декабря 2020 года выделялось около 60 млрд сумов. Строительство президентской школы на 168 мест в Термезе весной предварительно оценивалось в 41,5 млрд сумов. Строительство обычной школы на 1540 мест (вместимость больше в 9 раз) со спортзалом оценивалось в 34,4 млрд сумов.

Важность правильного распределения средств

Экономист Ботир Кобилов напомнил слова главы МНО Шерзода Шерматова, который отмечал, что из-за ограниченности средств бюджета невозможно решить все проблемы в сфере образования. Министр заявлял, что для сокращения числа учеников в классах с 35 до 24 понадобится 9 трлн сумов в год.

«Я хочу, чтобы мы помнили слова нашего министра, когда в следующий раз при распределении бюджетных средств (денег налогоплательщиков), прежде чем направить деньги на какую-либо большую цель, кто-то спросит: „Куда ещё мы можем направить деньги вместо этого проекта? Надо ли это налогоплательщикам?“», — отметил Ботир Кобилов.

Условное «благоустройство» забирает миллиарды, которые можно было бы потратить на строительство или ремонт условной школы, привёл он пример.

«Мы небогатая страна», — отметил экономист, добавив, что «причина нашей неспособности достичь многих целей не в том, что у нас мало денег, а в том, что мы не можем эти небольшие деньги распределить разумно». «Когда я смотрю на некоторые наши расходы, я думаю, что мы ведём себя как богатая страна», — написал он.