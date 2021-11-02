Президент Шавкат Мирзиёев 1 ноября провел совещание по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год.

Глава государства подчеркнул, что «возвышение человеческого достоинства и улучшение жизни людей определены главной целью в нашей стране, именно эти принципы должны быть основным критерием при формировании бюджета».

В проекте госбюджета на следующий год особое внимание будет уделено прежде всего социальным вопросам. В частности, на образование и здравоохранение намечено направить 58 трлн сумов.

«Таких средств на сферы образование и медицины мы не выделяли. Наш народ должен знать об этом. 58 трлн сумов будет выделено на развитие человеческого капитала — на образование и медицину», — сказал он.

Президент предложил дополнительно выделить на эти направления еще 12 трлн сумов, поскольку с учетом потребностей и запросов населения в регионах в следующем году планируется реализовать 55 новых программ.

В частности, планируется открыть 1600 детских садов в отдаленных районах, построить 40 новых школ и отремонтировать 235 школ, обновить школьные учебники и создать 2000 компьютерных классов.

Кроме того, намечено увеличить квоты приема в вузы, в том числе на магистратуру и докторантуру на основе государственных грантов, субсидировать строительство и оснастить общежития на основе государственно-частного партнерства и частичной компенсации расходов более 80 тысяч студентов на аренду жилья.

В следующем году на развитие сферы первичной медико-санитарной помощи и внедрение высокотехнологичных медицинских услуг в регионах планируется направить 8 трлн сумов. Из них 1 трлн сумов пойдут на развитие онкогематологии, эндокринологии, трансплантации почек и печени. Соответствующие ассигнования предусмотрены для организации вакцинации от коронавируса и доведение числа вакцинированных до 17 миллионов человек, оказание специализированных медицинских услуг социально уязвимым слоям населения.

Более того, в проекте госбюджета одной из основных статей расходов определено улучшение инфраструктуры регионов. На строительство жилья и социальных объектов, а также благоустройство махаллей планируется направить 26 трлн сумов.

«Столько средств на эти сферы выделяется впервые. Теперь необходимо организовать это упорядоченно и эффективно. Поэтому необходимо увязать выделяемые по каждой программе средства с целевыми индикаторами и внедрить электронную систему контроля», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул необходимость обсуждения проекта бюджета с местными кенгашами, предпринимателями и населением, внести их предложения на обсуждение Олий Мажлиса.

В октябре Кабинет министров представил проект бюджета на 2022 год. В следующем году рост ВВП ожидается на уровне 5,9%, уровень инфляции планируется снизить до 9%.